Rybári: Opatrenia proti slintačke jarné zarybňovanie neovplyvnia

Žilina 10. apríla (TASR) - Opatrenia súvisiace so zabránením šírenia slintačky a krívačky (SLAK) neovplyvnia zarybňovanie rybárskych revírov pred začiatkom pstruhovej a kaprovej sezóny. TASR o tom informoval tajomník Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady v Žiline Bohuš Cintula.



„Zarybnenie ohrozené nebude. Kaprom sme už väčšinu miestnych a mestských organizácií vybavili a zarybnenie pstruhom prebehne bez komplikácií, keďže ide o lokality mimo ochranných pásiem. V SRZ sme, samozrejme, prijali opatrenia. V prípade vstupu do ochranného pásma naše dopravné prostriedky na prepravu rýb dezinfikujeme,“ uviedol tajomník.



Ako dodal, dovoz rýb zo zahraničia zatiaľ ovplyvnený nie je. Treba však podľa neho počítať so zdržaním na hraniciach, SRZ tomu prispôsobuje množstvá prevážaných rýb. „Nákaza slintačky a krívačky sa rýb netýka. Väčšina zariadení SRZ je s násadami sebestačná a prebiehajú len presuny medzi jednotlivými strediskami,“ zdôraznil Cintula.



SRZ - Rada vysadí pred začiatkom pstruhovej sezóny (16. 4.) do revírov 2130 kilogramov dvojročného pstruha potočného a 14.100 kilogramov pstruha dúhového.



„Do revírov mestských a miestnych organizácií sme vysadili a vysadíme 37.750 kilogramov kapra rybničného. Revíry SRZ - Rady zarybňujeme na jeseň,“ uzavrel Cintula.