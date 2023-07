Rybníček: Ódor nepovedal, že samosprávam kompenzácie nevyplatí

Bratislava 17. júla (TASR) - Zástupcovia samospráv žiadajú o kompenzácie cien energií vo výške 108 miliónov eur, ktoré im prisľúbila ešte bývalá vláda. Premiér Ľudovít Ódor požiadal o trpezlivosť do polovice, respektíve konca augusta, keď bude k dispozícii vyúčtovanie štátneho rozpočtu. Nepovedal, že peniaze samosprávam vláda nevyplatí. V pondelok o tom na tlačovej konferencii informoval prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček.



"Už po prvom stretnutí s premiérom nám bolo povedané, že samosprávy si musia počkať na to, akým spôsobom dopadne vyúčtovanie rozpočtu k 30. júnu, vláda to bude vedieť v polovici augusta. Na základe toho nám povedia, koľko peňazí budú mať k dispozícii v rozpočte a akým spôsobom nás budú vedieť vyplatiť," povedal Rybníček s tým, že počkať nie je problém.



Vo štvrtok (13. 7.) mali zástupcovia samospráv rokovať o kompenzáciách s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom. Deň pred rokovaním však Ódor rokovanie na Úrade vlády SR zrušil. Zástupcovia samospráv tak požiadali v pondelok prezidentku Zuzanu Čaputovú o pomoc. Situácia je podľa Rybníčka zbytočne napätá, až hysterická.



Slovenské mestá sú tiež podľa neho v stabilizovanej situácii a nie sú závislé od kompenzácií. Od januára sa znížili ceny elektrickej energie približne o 50 % a ceny plynu o približne 60 %.



Mimoriadna schôdza NR SR ku kompenzáciám cien energií vo výške 108 miliónov eur pre samosprávy sa uskutoční v piatok 21. júla o 9.00 h. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podpísali poslanci Smeru-SD aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený). Politické strany v Národnej rade (NR) SR však podľa Rybníčka spôsobili to, v akom stave samosprávy v súčasnosti sú.



"Tí, ktorí spôsobili úpadok samospráv za 13 rokov, takže politické strany v Národnej rade SR, dnes objavili samosprávu a rozprávajú, ako nám chcú pomôcť. Sú to oni, ktorí spôsobili to, v akom stave sú mestá a obce. Jednotlivé predsedníctva strán sa majú verejne zaviazať, že hneď po voľbách, ako sa ujmú moci, zabezpečia dokončenie reformy verejnej správy a zabezpečia taký budúcoročný štátny rozpočet pre samosprávu, ktorý zabezpečí príjmy minimálne na úrovni tohto roka," vyjadril sa Rybníček.