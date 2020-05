Rýchle zaobstaranie si nového auta. Vieme, ako na to

Pred výberom vozidla si užite ešte viac spokojnosti a praktických riešení

Click&Drive

SuperDeals

Bratislava 28. mája (OTS) - Tie budú postupne slabnúť, len čo si uvedomíte, že auto každým dňom stráca na svojej hodnote. Jedným z užitočných riešení, ako ponechať celú prevádzku auta „na druhých“ a pritom si užívať jeho praktické a bohaté vybavenie, je využiť služby operatívneho leasingu.Inovatívnym riešením sú neobmedzené možnosti, kde si okrem iných výhod vyberáte zo špeciálnej ponuky vozidiel Superdeals alebo Click&Drive . Dostupná je stále aj. Ideálnym riešením je zamerať sa na značky vozidiel, ktorých hodnota sa znižuje pomalšie. Je to najmä Audi, Škoda, BMW alebo Toyota.Špičkový program vozidiel z ponuky Click&Drive umožňuje klientom okamžitý odber, žiadnu záťaž nepredstavuje ani akontácia. V mesačnom nájme jenasledovné –. V prémiovom balíčku je navyšeTo sú hlavné predpoklady bezstarostnej jazdy, ktorú znásobuje aj tento fakt – pri operatívnom leasingu na auto nestrácate okamžite, nárazovo peniaze z jeho zníženej hodnoty, ale postupnou splátkou. Klient (môže ísť aj o menšie firmy a živnostníkov), avšak rýchlejšie než reálne stráca na hodnote. Operatívny leasing je jednoduchonielen z pohľadu nákladov, ale aj celkového komfortu a služieb.Skutočne, za užívanie auta cez LeasePlan fixná mesačná suma zahŕňa aj služby spojené s prevádzkou a údržbou vozidla. Pre klienta to predstavuje obrovskú výhodu bez toho, aby obmedzil svoju nevyhnutnú mobilitu. Takéto možnosti sa vám určite nenaskytnú, ak sa rozhodnete pre auto na splátky za bežných podmienok cez leasingové spoločnosti.Výber vozidla LeasePlan prispôsobuje zručnostiam vodiča, jeho správaniu na ceste. Predstaviteľom nie je ľahostajné ani, v ktorom sa spokojne cíti každý nový klient a rovnako aj ich zamestnanci.Len tak sa dokáže znásobovať produktivita, čo sa prejavuje aj v stále lepšej starostlivosti o vaše auto. Sprievodcu naším prehľadom kategorizujeme nasledovne:pravidelná údržba a sezónna výmena pneumatík si vyžaduje veľké nároky na čas a zmenu dohodnutých plánov pre každého podnikateľa. V závislosti od výhodných služieb dohodnutých v zmluve získavajú klienti náhradné vozidlo (zdarma).bez ohľadu na to, kde ste a potrebujete pomoc, LeasePlan je na ceste k vám! Bezpečnosť klientov je najvyššou prioritou aj v prípade, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, alebo potrebujete riešiť dôsledky krádeže, vlámania či iného vandalizmu.- pri nehodách za účasti iného vozidla odporúčame vyplniť európsky výkaz o nehode, mať fotografie (z miesta nehody, poznávacej značky druhého vozidla) a čo najskôr nehodu nahlásiť na zákaznícke kontaktné centrum.• Vozidlá k okamžitému odberu značky Škoda, Dacia a Toyota• Nové auto na leasing, alebo aj jazdené modely značky Ford• Economy: Dacia, Kia, Hyundai• Premium: Land Rover, Mercedes Benz• limitovaná ponuka. Prémiový balík služieb dostáva klient v cene Standard s voľným limitom až 3000 km. Pri záujme o nezáväznú ponuku a pre viac informácií stačí vyplniť tento formulár