Rýchlejšie tempo nákupu dlhopisov eurozóny zo strany ECB je dočasné

Riga 14. marca (TASR) - Rýchlejšie tempo nákupu dlhopisov eurozóny Európskou centrálnou bankou (ECB), s cieľom udržať výnosy z nich na uzde, je dočasnou stratégiou, ktorá potrvá len dovtedy, kým ekonomika nebude silnejšia. Vyhlásil to člen Rady guvernérov a guvernér lotyšskej centrálnej banky Martins Kazaks.



"Ak bude ekonomika dosahovať lepšie výsledky, bude možné poskytnúť jej menšiu podporu," povedal Kazaks, podľa ktorého bude potrebné akceptovať aj „zvýšenie výnosov“, ale postupné, nie náhle.



Vyjadrenia lotyšského guvernéra ukazujú, po akej "tenkej čiare" ECB kráča, keď sa snaží dodržať svoj sľub udržiavať finančné podmienky v euroregióne priaznivé počas pandémie nového koronavírusu.



Strážcovia európskej meny majú rozdielne názory na to, či vyššie náklady na pôžičky odrážajú začínajúci ekonomický optimizmus, a či sa do vývoja v eurozóne premieta silnejšie oživenie v USA a ich fiškálne stimuly.



ECB sa tento týždeň rozhodla urýchliť program nákupu aktív v hodnote 1,85 bilióna eur aj napriek tomu, že jej prezidentka Christine Lagardová uviedla, že riziká ohrozujúce výhľad začínajú byť viac vybalansované.



"Rád by som bol videl viditeľnejší rast. Chcel by som mať väčšiu dôveru v to, že toto zotavenie skutočne prebieha. Nevieme, aký priebeh bude mať tretia vlna ochorenia COVID-19," skonštatoval Kazaks.



Pripomenul, že ECB je pri vyhliadkach na oživenie hospodárstva eurozóny naďalej opatrná a domnieva sa, že teraz nie je čas na prísnejšie podmienky financovania.



Očkovanie v eurozóne napreduje pomalšie ako v USA a v Británii, čo znamená tiež, že koniec obmedzení a reštrikcií na zastavenie koronavírusu je v regióne, ktorý platí eurom, zatiaľ v nedohľadne. Taliansko napríklad koncom tohto týždňa oznámilo, že od pondelka (15. 3.) zavedie vo väčšine krajiny prísnejšie protipandemické opatrenia.