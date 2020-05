Rýchlejšiemu návratu matiek do práce by pomohli viaceré opatrenia

Bratislava 11. mája (TASR) - Nastavenie politík pre otcovskú dovolenku, flexibilnejšie formy materskej dávky či dostupná práca na skrátený úväzok. Tieto opatrenia by podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pomohli matkám rýchlejšie sa vrátiť do práce.



Slovensko za ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) zaostáva pri zamestnanosti žien s malými deťmi. Zatiaľ, čo na Slovensku dosahuje 8,6 %, priemer EÚ je 41,9 %. Ženy na Slovensku zarábajú v priemere až o 20 % menej ako muži. "Rodová priepasť v odmeňovaní je šiesta najvyššia v Európskej únii," upozorňuje IFP na sociálnej sieti s tým že jednou z hlavných príčin sú nižšie príjmy matiek, ktoré čelia takzvanej pokute za materstvo. "Zatiaľ čo otcovia s jedným až troma deťmi zarobia viac než bezdetní muži, príjem matiek s každým ďalším dieťaťom klesá," priblížil IFP.



Príjmy matiek ďalej klesajú aj s každým ďalším rokom stráveným na materskej alebo rodičovskej dovolenke. "Slovenské mamy pritom pre dlhé rodičovské dovolenky doma zostávajú oveľa dlhšie ako v iných európskych krajinách. Slovensko má preto najnižší podiel pracujúcich matiek malých detí v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ," doplnil IFP.



Rýchlejšiemu návratu matiek do práce a menšej "pokute za materstvo" môžu podľa IFP pomôcť cenovo dostupné a kvalitné škôlky a jasle pre všetkých rodičov, ktorí o ne majú záujem. Riešením by tiež bolo motivačné nastavenie politík pre otcovskú dovolenku, súbežné zavedenie flexibilnejších foriem materskej dávky a rodičovského príspevku spolu s príspevkom na starostlivosť, ale aj dostupná práca na skrátený úväzok.