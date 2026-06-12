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Rýchliky Zakarpatia už nebudú premávať medzi Košicami a Mukačevom
V stredu a vo štvrtok budú odrieknuté vlaky R 960 Zakarpatia, R 962 Zakarpatia, R 963 Zakarpatia a R965 Zakarpatia v celej trase z Košíc do Mukačeva a späť.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Od pondelka (15. 6.) do štvrtka (18. 6.) nebudú medzi stanicami Košice a Mukačevo dočasne premávať vybrané medzištátne rýchliky Zakarpatia. Dôvodom výluky sú práce v stanici Čop, informovala v piatok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie vo vyhľadávači spojení ZSSK a v dotknutých dňoch rátali so zmenami v medzinárodnej doprave medzi Slovenskom a Ukrajinou.
V pondelok bude odrieknutý bez náhrady v celej trase Košice - Čop vlak R 964 Zakarpatia s odchodom z Košíc o 17.46 h. Obmedzenie sa týka aj priamych vozňov na trase Bratislava hlavná stanica - Čop, ktoré sú vedené vlakom Ex 617 Tatran s odchodom z Bratislavy o 11.32 h.
V utorok nepôjde na trase Čop - Košice vlak R 961 Zakarpatia s odchodom o 8.14 h z Užhorodu. Obmedzenie sa týka aj priamych vozňov na trase Čop - Bratislava hlavná stanica, ktoré sú vedené vlakom Ex 620 Tatran s odchodom z Košíc o 14.07 h. Zároveň budú v tento deň odrieknuté aj vlaky Zakarpatia R 960 (Košice 5.46 h - Mukačevo 11.05 h), R 962 (Košice 10.46 h - Mukačevo 16.53 h), R 963 (Mukačevo 11.54 h - Košice 15.18 h) a R 965 (Mukačevo 18.57 h - Košice 22.49 h) v celej trase medzi Košicami a Mukačevom a späť.
V stredu a vo štvrtok budú odrieknuté vlaky R 960 Zakarpatia, R 962 Zakarpatia, R 963 Zakarpatia a R965 Zakarpatia v celej trase z Košíc do Mukačeva a späť.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie vo vyhľadávači spojení ZSSK a v dotknutých dňoch rátali so zmenami v medzinárodnej doprave medzi Slovenskom a Ukrajinou.
V pondelok bude odrieknutý bez náhrady v celej trase Košice - Čop vlak R 964 Zakarpatia s odchodom z Košíc o 17.46 h. Obmedzenie sa týka aj priamych vozňov na trase Bratislava hlavná stanica - Čop, ktoré sú vedené vlakom Ex 617 Tatran s odchodom z Bratislavy o 11.32 h.
V utorok nepôjde na trase Čop - Košice vlak R 961 Zakarpatia s odchodom o 8.14 h z Užhorodu. Obmedzenie sa týka aj priamych vozňov na trase Čop - Bratislava hlavná stanica, ktoré sú vedené vlakom Ex 620 Tatran s odchodom z Košíc o 14.07 h. Zároveň budú v tento deň odrieknuté aj vlaky Zakarpatia R 960 (Košice 5.46 h - Mukačevo 11.05 h), R 962 (Košice 10.46 h - Mukačevo 16.53 h), R 963 (Mukačevo 11.54 h - Košice 15.18 h) a R 965 (Mukačevo 18.57 h - Košice 22.49 h) v celej trase medzi Košicami a Mukačevom a späť.
V stredu a vo štvrtok budú odrieknuté vlaky R 960 Zakarpatia, R 962 Zakarpatia, R 963 Zakarpatia a R965 Zakarpatia v celej trase z Košíc do Mukačeva a späť.