Rýchly odhad ukázal rast ekonomiky SR v 1. štvrťroku na úrovni 0,9 %
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v stálych cenách v 1. štvrťroku 2026 medziročne vzrástol o 0,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 0,9 %, v porovnaní s posledným štvrťrokom 2025 sa zvýšil o 0,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za prvý štvrťrok 2026, ktorý v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Počas prvého štvrťroka 2026 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 33 miliárd eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 2,1 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien bol HDP takmer 24,4 miliardy eur a medziročný rast tak dosiahol necelých 209 miliónov eur.
Rast hrubého domáceho produktu v stálych cenách bol v 1. štvrťroku 2026 podporený konečnou spotrebou domácností a kladným saldom zahraničného obchodu. Pokles zaznamenali investície.
Zamestnanosť v 1. štvrťroku medziročne klesla o 0,1 %
Celková zamestnanosť v 1. štvrťroku 2026 dosiahla 2,415 milióna osôb a medziročne sa znížila o 0,1 %. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných medziročne klesol o 0,2 %. Medzikvartálne, v porovnaní so 4. štvrťrokom 2025, sa znížil o 0,1 %.