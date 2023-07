Rychtáriková: Na hluk v obydlí treba myslieť už pri stavbe

Bratislava 6. júla (TASR) - Nadmernému hluku v obydlí sa dá podľa odborníkov zabrániť nábytkom, zeleňou či správne riešenou izoláciou. Na hlučnosť ale treba myslieť už počas navrhovania stavby a jej realizácie. Je vhodné používať trojvrstvový systém, ktorý sa v akustike nazýva hmota-pružina-hmota. Upozornila na to profesorka stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky Monika Rychtáriková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.



Hluku z vonkajšieho prostredia bráni pohltivý materiál na konštrukcii domu. Zvuk sa od tvrdých povrchov, ako sú betón, tehla či omietka odráža, mäkké pórovité materiály ho naopak do seba absorbujú a nešíria ho ďalej. V interiéri je vhodným zvukovým izolantom aj huňatý koberec, korok alebo pružný materiál pod parketami či podlahou.



"Určite je dobré, ak má výrobca izolácie spravené merania pohltivosti zvuku v certifikovanom laboratóriu. Ak ich má, potom vie určite odpovedať aj na otázku, za akých podmienok, teda na akom povrchu, v akej konštrukcii sa meralo, keďže izolácia je vždy súčasťou systému a kombinácia povrchov ovplyvňuje výsledok," uviedol manažér HBS pre Čechy a Slovensko Lukáš Kmenta. Použitím štandardnej fasádnej izolácie s hrúbkou 14 centimetrov v kombinácii so striekanou penou pohltia obvodové rúry podľa meraní o 34 % viac hluku z exteriéru, ako nariaďuje norma.



Pri oknách je dôležité tesnenie a zasklenie, nie materiál rámu. "Ak máte dvojité alebo trojité sklo, jednotlivé tabule by mali byť rôznych hrúbok. Vtedy nevznikajú také výrazné rezonančné efekty," odporučila Rychtáriková s tým, že je dobré zvukovú priepustnosť okna preveriť ešte pred kúpou.



Zvuk z exteriéru umožňuje zmierniť aj správna izolácia strechy. Zelená strecha s rastlinami či zeleň okolo domu pomáhajú tlmiť zvuk ešte viac.