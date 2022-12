Rzeczkowská: Inflácia v Poľsku sa začiatkom roka pravdepodobne zrýchli

Varšava 19. decembra (TASR) - Inflácia v Poľsku sa na začiatku budúceho roka pravdepodobne ešte zrýchli, v priebehu jarných mesiacov by sa však tempo rastu spotrebiteľských cien malo začať spomaľovať a v tomto procese pokračovať. Uviedla to v pondelok poľská ministerka financií Magdalena Rzeczkowská, ktorú citovala agentúra PAP.



Inflácia v Poľsku dosiahla v novembri 17,5 %. Napriek tomu, že v októbri bola ešte o niečo vyššia (17,9 %), patrí k najvyšším od konca 90. rokov. V rozhovore pre PAP Rzceczkowská povedala, že "začiatkom budúceho roka Poliaci pravdepodobne budú stále zápasiť s vysokou infláciou, je možné, že ešte vyššou, než akú zaznamenajú za december. Avšak v jarných mesiacoch, v marci a nasledujúcich, by miera inflácie už mala ísť nadol".



V tejto súvislosti dodala, že zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnou bankou "začalo fungovať". Banka zvýšila úrokové sadzby 11-krát, naposledy tak urobila v septembri, keď hlavnú úrokovú sadzbu zvýšila o 25 bázických bodov. Následne zvolila pauzu v sprísňovaní menovej politiky, keďže predpokladala postupné zmierňovanie inflácie. Od septembra sa tak kľúčová úroková sadzba drží na úrovni 6,75 %.