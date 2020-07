RZZ: Balíčku by mal predchádzať plán na ozdravenie verejných financií

Bratislava 16. júla (TASR) - Vláda by mala predtým, ako prijme opatrenia z predstaveného sociálneho balíčka, predstaviť plán na ozdravenie verejných financií na celé volebné obdobie. Mala by tiež detailnejšie priblížiť spôsob, ako chce ušetriť sama na sebe. Uviedla to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na sociálnej sieti po tom, ako kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) v stredu (15. 7.) predstavil balíček sociálnych opatrení za 500 miliónov eur. Pomôcť má rodinám, deťom, seniorom a ťažko zdravotne postihnutým.



Rozpočtová rada uviedla, že v súčasnosti má k dispozícii len medializované informácie o povahe tzv. sociálneho balíčka, a tiež deklarované ambície vlády šetriť na svojej prevádzke. "Kým však v prípade balíčka pomerne jednoznačne načrtla legislatívne zámery, spôsob, ako chce ušetriť na svojej prevádzke, zostal len v deklaratórnej rovine. Z uvedeného dôvodu v tejto chvíli nie je možné hodnoverne posúdiť celkový vplyv na domácnosti a rozpočet," konštatuje RRZ.



Upozornila tiež na to, že Slovensko v súčasnosti čelí ekonomickým následkom pandémie nového koronavírusu, čo viedlo aj k dočasnému pozastaveniu uplatňovania pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. "Tento priestor by mala vláda v prvom rade využiť na zabezpečenie potrieb tých skupín obyvateľstva, ktoré sú touto pandémiou najviac zasiahnuté," podotkla RRZ. Predstavené opatrenia podľa rozpočtovej rady neriešia adresným spôsobom priame dosahy pandémie nového koronavírusu, preto by ich prijatiu malo predchádzať predstavenie plánu na ozdravenie verejných financií na celé volebné obdobie tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu zvyšovaniu deficitu a dlhu nad rámec vplyvov pandémie.