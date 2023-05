S. al-Kaabi: Európe stále hrozí energetická kríza

Dauha 23. mája (TASR) - Európa ešte zďaleka nemá v oblasti energetickej krízy vyhrané. Uviedol to katarský minister energetiky a dodal, že z pohľadu nedostatku ropy a plynu "to najhoršie ešte len príde". Momentálnu priaznivú situáciu totiž podľa neho zabezpečila teplá zima. Informovala o tom agentúra AFP.



Katarský minister Saad al-Kaabi a jeho saudskoarabský náprotivok princ Abdulazíz bin Salmán uviedli, že nízke investície do ropy a zemného plynu v dôsledku prechodu mnohých krajín na čistejšie energie môžu viesť k novej energetickej kríze. "Jediné, čo tento rok Európe pomohlo, bola teplá zima a spomalenie hospodárskeho rastu," povedal Saad al-Kaabi na Katarskom ekonomickom fóre. "Ak ekonomika začne naberať na aktivite (2024) a zima bude mať taká, aká zvyčajne býva, myslím si, že to najhoršie ešte len príde," dodal.



Po tom, ako invázia Ruska na Ukrajinu začiatkom minulého roka vyvolala energetickú krízu, Európa sa počas zimných mesiacov dokázala vážnym problémom vyhnúť. Dôvodom bola do veľkej miery teplá zima.



Saad al-Kaabi a princ Abdulazíz bin Salmán, ktorého krajina je najväčším exportérom ropy na svete, na konferencii upozornili, že problémy sa preto neskončili. "Ak by ropné a plynárenské firmy neboli démonizované a európski lídri mali vhodný plán a s firmami rokovali, dospelo by sa k rozumnému riešeniu," povedal Saad al-Kaabi.



Samotný Katar uzatvoril viacero veľkých kontraktov na dodávku plynu a pracuje na rozvoji ložiska Severné pole (North Field), ktoré obsahuje najväčšie zásoby plynu na svete. Dopyt je však taký veľký, že aj zvýšená produkcia z projektov Severné pole východ (NFE) a Severné pole juh (NFS) môže byť zakontrahovaná v rámci dlhodobých zmlúv do konca tohto roka, varoval katarský minister. "Hrozí, že čo sa týka dlhodobých kontraktov, nebudeme mať do konca roka už žiadny plyn z NFE a NFS," povedal.



Podľa Abdulazíza al-Salmána Európu zachránil počas minulej zimy "dar od Boha". Zároveň dodal, že súčasné kroky mnohých vlád zvyšujú riziko pre energetickú bezpečnosť, keďže veľký počet krajín prestáva investovať do ropy a plynu a vo veľkom prechádza na obnoviteľné zdroje energie.



"Všade počujeme o modrom, zelenom, fialovom, ružovom vodíku, kto však bude v konečnom dôsledku odberateľ?, spýtal sa sarkasticky smerom k presadzovaniu obnoviteľných zdrojov saudskoarabský princ. "Aká bude cena vodíka? Neriešime ropu, neriešime plyn. Diskutujeme o takzvaných najčistejších, najzelenších palivách budúcnosti. Stále však pre ne nie sú odberatelia," dodal Abdulazíz bin Salmán.