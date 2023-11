S Arrivou cestovalo o 10 % viac ľudí ako vlani

Bratislava 30. novembra (TASR) - Cestu s autobusovým dopravcov Arriva si v tomto roku na Slovensku zvolilo o desať percent viac cestujúcich ako vlani. Najviac cestujúcich pribudlo v Bratislavskom kraji. Spoločnosť Arriva ráta s tým, že ich autobusy v tomto roku v mestách a krajoch, kde pôsobia, odvezú celkovo 56 miliónov ľudí a najazdia spolu 80 miliónov kilometrov. Výsledky spoločnosti za rok 2023 zhodnotil vo štvrtok generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Michal Horák.



"Stále väčší počet ľudí cestuje verejnou dopravou. To je dobrá správa pre obyvateľov i predstaviteľov miest, obcí a vyšších územných celkov na Slovensku, pre dopravcov aj pre životné prostredie. Zároveň nárast počtu cestujúcich potvrdzuje, že financie vynaložené z rozpočtov miest a žúp na verejnú dopravu sú dobrou investíciou, ktorá sa vracia v podobe zníženia počtu áut a zvýšenia bezpečnosti na cestách, v čistejšom ovzduší a vo vyššej kvalite života obyvateľov," uviedol Horák.



Autobusový dopravca v tomto roku modernizoval aj svoj vozidlový park. Dokopy 230 nových autobusov pribudlo v Košickom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. "Tento rok sme zaradili 95 moderných autobusov pre oblasť Oravy a Liptova v Žilinskom kraji, 81 v Nitrianskom kraji a 54 úplne nových autobusov v Košickom kraji," priblížil Horák s tým, že začiatkom nového roka pribudne 74 nových autobusov aj v Trnavskom kraji.



Rok 2023 poznačili ho aj problémy s nedostatkom vodičov. Najmä odchody pracovníkov do predčasného dôchodku podľa spoločnosti spôsobili, že sa vo verejnej autobusovej doprave ešte zvýšil nedostatok vodičov a ďalšieho personálu - najmä mechanikov.



Riešenie v Arrive vidia v zvýšení platov vodičom a technickému personálu. "Všetci rokujeme s objednávateľmi a spoločne hľadáme finančné zdroje na zvyšovanie tarifných miezd vodičov vo všetkých regiónoch. Zvýšenie miezd je potrebné, aby nám vodiči neodchádzali do iných krajín či odvetví, alebo predčasného dôchodku," upozornil Horák. Ako dodal, bez zvýšenia miezd budú vodiči i ďalší personál odchádzať, ak nebude vodičov dostatok, v mestách a krajoch sa budú musieť rušiť spoje.



Arriva pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejšou súkromnou spoločnosťou v autobusovej dopravy v krajine. Popri mestskej, prímestskej a komerčnej autobusovej doprave zabezpečuje aj službu zdieľaných bicyklov - bikesharing. Na Slovensku zamestnáva vyše 2500 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.



Materskou spoločnosťou Arriva je nemecká národná železničná spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá v októbri podpísala dohodu o predaji svojej zahraničnej dcérskej spoločnosti Arriva americkej investičnej skupine I Squared Capital. Transakcia by mala byť dokončená v budúcom roku.