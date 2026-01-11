< sekcia Ekonomika
S. Bessent: Argentína USA plne splatila krátkodobú dolárovú pomoc
Dohodu o stabilizácii výmenného kurzu argentínskeho pesa v hodnote 20 miliárd USD (17,18 miliardy eur) podpísala koncom októbra centrálna banka Argentíny s americkým ministerstvom financií.
Autor TASR
Washington 11. Januára (TASR) - Argentína Spojeným štátom v plnom rozsahu splatila krátkodobú finančnú pomoc poskytnutú v amerických dolároch. Oznámil to v piatok (9. 1.) americký minister financií Scott Bessent. Dohodu o stabilizácii výmenného kurzu argentínskeho pesa v hodnote 20 miliárd USD (17,18 miliardy eur) podpísala koncom októbra centrálna banka Argentíny s americkým ministerstvom financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Argentína rýchlo a úplne splatila svoj ohraničený prístup k swapovému nástroju so Spojenými štátmi,“ napísal Bessent na sociálnej sieti X. Menová swapová linka je dohoda medzi dvoma centrálnymi bankami o výmene mien. Umožňuje jednej z nich získať likviditu v cudzej mene od druhej centrálnej banky, ktorá túto menu vydáva, zvyčajne pre potreby domácich komerčných bánk. Argentínska centrálna banka si podpisom dohody zabezpečila prístup k dolárom výmenou za zodpovedajúcu sumu v pesos.
Argentínske peso začalo prudko klesať po tom, ako strana prezidenta Javiera Mileiho vo voľbách v provincii Buenos Aires začiatkom septembra utrpela porážku. Milei je považovaný za blízkeho spojenca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington už mesiace podporuje Mileiho radikálny reformný program masívnou finančnou pomocou. Americké ministerstvo financií napríklad nedávno vo veľkom nakúpilo pesos, aby podporilo kurz argentínskej meny, ktorá je považovaná za nadhodnotenú.
V polovici novembra Washington a Buenos Aires uzavreli obchodnú dohodu, ktorá Argentíne uľahčuje prístup na trh USA a americkým produktom zabezpečuje výhodnejšie podmienky na argentínskom trhu. Milei si od dohody sľubuje nové investície a trvalú stabilizáciu argentínskej ekonomiky.
(1 EUR = 1,1642 USD)
