< sekcia Ekonomika
S. Bessent: USA ešte tento týždeň zvýšia globálne clo na 15 %
Právnym základom nových ciel má byť obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi bez súhlasu Kongresu uvaliť clá na obdobie 150 dní.
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Spojené štáty ešte tento týždeň zvýšia globálne clo na dovoz na 15 %, uviedol v stredu americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.
Bessent v rozhovore pre CNBC zároveň predpovedal, že colné sadzby na dovoz do USA sa v priebehu niekoľkých mesiacov vrátia na úrovne, ktoré platili predtým, než rozhodnutie Najvyššieho súdu vo veľkej mierne zrušilo colnú politiku prezidenta Donalda Trumpa. „Som presvedčený, že colné sadzby sa do piatich mesiacov vrátia na pôvodnú úroveň,“ povedal Bessent.
USA po verdikte Najvyššieho súdu, ktorý zrušil podstatnú časť Trumpových ciel a konštatoval, že prezident pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci, začali koncom februára vyberať clo na dovoz vo výške 10 %.
Túto novú sadzbu ohlásil Trump ešte v deň rozhodnutia súdu, neskôr oznámil, že ju zvyšuje na 15 %. Colný úrad neskôr uviedol, že okrem tovarov s udelenými výnimkami budú všetky dovozy „podliehať dodatočnej sadzbe ad valorem vo výške 10 %“.
Právnym základom nových ciel má byť obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi bez súhlasu Kongresu uvaliť clá na obdobie 150 dní. Odborníci však pochybujú, že sú tieto podmienky splnené. Na dlhšie obdobie by Trump v každom prípade potreboval súhlas Kongresu.
Bessent v rozhovore pre CNBC zároveň predpovedal, že colné sadzby na dovoz do USA sa v priebehu niekoľkých mesiacov vrátia na úrovne, ktoré platili predtým, než rozhodnutie Najvyššieho súdu vo veľkej mierne zrušilo colnú politiku prezidenta Donalda Trumpa. „Som presvedčený, že colné sadzby sa do piatich mesiacov vrátia na pôvodnú úroveň,“ povedal Bessent.
USA po verdikte Najvyššieho súdu, ktorý zrušil podstatnú časť Trumpových ciel a konštatoval, že prezident pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci, začali koncom februára vyberať clo na dovoz vo výške 10 %.
Túto novú sadzbu ohlásil Trump ešte v deň rozhodnutia súdu, neskôr oznámil, že ju zvyšuje na 15 %. Colný úrad neskôr uviedol, že okrem tovarov s udelenými výnimkami budú všetky dovozy „podliehať dodatočnej sadzbe ad valorem vo výške 10 %“.
Právnym základom nových ciel má byť obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi bez súhlasu Kongresu uvaliť clá na obdobie 150 dní. Odborníci však pochybujú, že sú tieto podmienky splnené. Na dlhšie obdobie by Trump v každom prípade potreboval súhlas Kongresu.