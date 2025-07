S. Bessent: USA vydajú niekoľko obchodných oznámení

Washington 7. júla (TASR) - V nasledujúcich 48 hodinách vydajú Spojené štáty niekoľko oznámení v oblasti obchodu. Uviedol to v pondelok americký minister financií Scott Bessent. Poukázal tak na fakt, že o dva dni sa končí lehota, počas ktorej USA neuplatňovali voči obchodným partnerom vysoké dovozné clá oznámené prezidentom Donaldom Trumpom začiatkom apríla. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Bessenta mnohé štáty zmenili v poslednom období svoj postoj k rokovaniam a v ostatných hodinách dostal množstvo nových návrhov. „Takže najbližších pár dní bude poriadne rušných,“ povedal Bessent v rozhovore pre CNBC. Trump v tejto súvislosti oznámil, že v pondelok od 12.00 h washingtonského času (18.00 h SELČ) začne rozposielať jednotlivým krajinám listy o uvalení ciel.



Bessent dodal, že listy nemusia nutne obsahovať ultimátum. Bude to poďakovanie za to, že krajiny chcú obchodovať so Spojenými štátmi, ktoré rovnako majú záujem o tieto krajiny ako o obchodných partnerov, dokiaľ však štáty nebudú ochotné opätovne rokovať, USA im stanovujú clo v uvedenej výške.



Trumpova administratíva tak zvyšuje tlak na obchodných partnerov, aby rýchlo uzavreli nové dohody pred 9. júlom. Od nástupu do úradu koncom januára rozpútal Trump globálnu obchodnú vojnu, ktorá otriasla finančnými trhmi.



V apríli Trump oznámil základnú colnú sadzbu vo výške desať percent pre väčšinu krajín a recipročné clá pre krajiny, s ktorými majú USA deficit v obchode, a to v niektorých prípadoch až do výšky 50 %. Neskôr však oznámil odklad zavedenia recipročných ciel, aby dal priestor rokovaniam.