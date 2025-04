S. Bessent: Wall Street rástla desaťročia, teraz je rad na Main Street

Washington 9. apríla (TASR) - Po tom, ako v minulých desaťročiach zaznamenávala rast Wall Street, teraz je rad na menších podnikoch. Povedal to v stredu americký minister financií Scott Bessent. Informovali o tom agentúra AFP a spravodajská televízia CNBC.



„Wall Street rástla v posledných 40 rokoch výraznejšie než kedykoľvek predtým,“ povedal Bessent vo Washingtone na stretnutí s predstaviteľmi Americkej bankovej asociácie. Podľa neho sa však súčasná administratíva bude v nasledujúcich štyroch rokoch podstatne viac zameriavať na Main Street. „Teraz je rad na Main Street,“ dodal Bessent odkazujúc na menšie podniky, investorov a inštitúcie s tým, že tie by v nasledujúcich rokoch mali prijímať viac zamestnancov a lákať viac investícií.



Minister financií tak reagoval iba pár hodín po tom, ako do platnosti vstúpili recipročné clá uvalené Donaldom Trumpom, pričom sa nevyhli ani spojencom USA, a po tom, ako Čína oznámila ďalšie odvetné opatrenia. „Príliš dlhý čas slúžila finančná politika veľkým inštitúciám a na úkor tých menších. To sa skončilo,“ povedal Bessent, ktorý v minulosti pôsobil ako manažér hedžového fondu.