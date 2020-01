S blížiacim sa brexitom rastie záujem britských firiem o Nemecko

Berlín 25. januára (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie vytvára nové pracovné príležitosti na nemeckom trhu. Ako uviedla Nemecká agentúra pre obchod a investície (GTAI), vlani viac než 20 britských firiem informovalo nemecké úrady o svojich plánoch presunúť sa do Nemecka. Tento krok by mal vytvoriť približne 680 nových pracovných miest, čo je viac než dvojnásobok počtu za predchádzajúce dva roky dokopy.



Podľa GTAI počet nových pracovných miest súvisiacich s brexitom bude pravdepodobne rásť, nakoľko niektoré firmy sa obracajú priamo na nemecké spolkové krajiny. "Sledujeme stabilný rast aktivity britských firiem v Nemecku," povedal šéf GTAI Robert Hermann.



Ako dodal, niektoré z podnikov sa presúvajú do Nemecka s cieľom vyhnúť sa prípadným budúcim clám na britské tovary a služby, keďže Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším exportným trhom pre Britániu. Ďalšie sa pre Nemecko rozhodli pre vhodné podmienky na podnikanie. Zhruba tretina firiem je z oblasti financií a obchodu, necelá tretina sa špecializuje na informačné technológie a do 40 % podnikov je mix viacerých sektorov.



Podľa Hermanna manažmenty britských spoločností neodradili ani momentálne problémy nemeckej ekonomiky, ktorá ako proexportná dopláca na obchodné spory, najmä na konflikt USA s Čínou.