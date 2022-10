S digitálnou premenou firmy majú vedúci IT pracovníci v SR problémy

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovensko v digitálnej transformácii zaostáva, no podľa prieskumu zo 40 krajín sveta sú na tom podobne viaceré európske štáty. Z vedúcich pracovníkov informačných technológií (IT) 51 % tvrdí, že ich zamestnávateľ a tým pádom ani oni sami nevedia, čo je potrebné na digitálnu transformáciu. Informovala o tom IT spoločnosť Enehano Solutions.



Doplnila, že mnohé z firiem sa za uplynulé roky poznačené pandémiou presvedčili o tom, že ak nechcú stratiť konkurencieschopnosť nielen z hľadiska prispôsobivosti, ale aj cenotvorby a výšky prevádzkových nákladov, musia digitalizovať. Aj napriek tomu však majú krajiny Európy s premenou veľké problémy.



"Veľmi častým dôvodom slabého napredovania firiem z pohľadu digitálnej transformácie je odlišnosť svetov biznisu a IT a nesúlad vzájomných očakávaní. Obvykle si IT pýta zadanie z biznisu, pričom očakávaním biznisu sú, naopak, inšpirácie z IT," vysvetľuje odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Eduard Gers. "Ako veľmi výhodné sa ukazuje disponovať špecializovaným oddelením na inovácie, ktoré má priamo za úlohu tieto dva svety prepájať," odporúča.



Dodal, že aj napriek obavám o zaostávanie za konkurenciou nie je záujem IT zamestnancov v Európe, od riaditeľov cez osoby s rozhodujúcou právomocou v tejto oblasti až po radových členov tímov, o digitálne zmeny veľký. Aktívne realizuje projekty digitálnej transformácie len 10 % z nich.



Aj na slovenskom trhu sa pritom podľa profesionála dajú jednoducho nájsť spoločnosti, ktoré boli úspešné a prudko rástli, avšak náhle sa dostali do finančných problémov. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že firmy nedostatočne využívajú moderné technológie na obchod.



Štvrtina z opýtaných radových zamestnancov podľa prieskumu verí, že sa ich zamestnávateľ nezapája do procesu firemných zmien dostatočne. Zloženie projektových tímov a ich vedenie je pritom na základe slov spoločnosti jedným z kľúčových činiteľov úspechu. V regióne Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA) stále prijíma digitálne zmeny pomaly a neochotne 42 % zamestnancov, uzatvára firma.