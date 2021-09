S dlžníkmi agentúra pre núdzové zásoby ropy nemusí podpisovať zmluvy

Bratislava 22. septembra (TASR) – Agentúra pre núdzové zásoby ropa a ropných výrobkov by už nemala mať povinnosť uzatvárať zmluvu s dovozcami, prepravcami, spracovateľmi či predajcami ropy a ropných výrobkov, ktorí voči nej majú nesplatené záväzky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze, ktorý v stredu schválila vláda.



„Aplikačná prax ukázala v ojedinelých prípadoch potenciálne riziko nedostatočnej právnej úpravy pri vynucovaní zákonnej povinnosti vybraných podnikateľov zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob,“ uviedla v dôvodovej správe k schválenému materiálu Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.



Doterajšia právna úprava umožňovala agentúre vypovedať zmluvu s tým vybraným podnikateľom, ktorý si neplnil povinnosti zo zmluvy. Vybranému podnikateľovi, ktorý odmieta uzatvoriť zmluvu s agentúrou, je možné uložiť pokutu v prípade, ak napriek tomu pokračuje v predmetnej činnosti. Ak ani pokuta nepovedie k náprave, je takémuto podnikateľovi možné zrušiť živnostenské oprávnenie.



Agentúra však zaznamenala prípad, keď vypovedala zmluvu s vybraným podnikateľom, ktorý si neplnil povinnosti zo zmluvy, aby mu tak zabránila vo vykonávaní predmetnej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ však ďalej pokračoval v podnikateľskej činnosti a obratom agentúru požiadal o uzatvorenie novej zmluvy.



Podľa platnej právnej úpravy agentúra nemohla odoprieť podnikateľovi uzatvorenie novej zmluvy, pokiaľ o to požiadal, aj keď bolo zjavné, že nebude plniť povinnosti ani podľa tejto novej zmluvy. Takémuto podnikateľovi nebolo možné ani uložiť pokutu, pretože formálne neodmietal uzatvorenie zmluvy. „V záujme zabráneniu takýchto špekulácií návrh zákona upravuje príslušné ustanovenia, aby agentúra bola povinná uzatvoriť zmluvu iba s tým vybraným podnikateľom, ktorý voči nej nemá nesplatené pohľadávky,“ uviedla SŠHR.



Návrh zákona tiež obsahuje niektoré technické úpravy súvisiace najmä s nahlasovaním údajov o vybraných podnikateľoch agentúre zo strany Finančného riaditeľstva SR.