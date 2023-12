S dm duálnym vzdelávaním má absolvent remeslo v rukách

Bratislava 11. decembra (OTS) - V tomto školskom roku 2023-2024 študuje duálne vzdelávanie s dm 134 študentov stredných odborných škôl z toho 32 prvákov. V odboroch Obchodný pracovník a Predavač vzdelávajú inštruktori budúcich absolventov pre prácu v predajni. Tretím je odbor Obchodná akadémia. Pripravuje študentov na pôsobenie v centrále spoločnosti. „“ konštatujemanažér duálneho vzdelávania zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt.“ ozrejmuje Marcel Blaščák.konštatuje, niekdajšia inštruktorka a teraz regionálna manažérka v dm drogerie markt.Viacero spoločností má vo svojich študijných plánoch odborné vzdelávanie, no prioritou dm drogerie makt je zážitkové vzdelávanie a starostlivosť o duševné zdravie žiakov.,“ hovorí študentka, odbor Obchodný pracovník, 4. ročník dm drogerie markt a pokračuje: „“ objasňuje Petra Trepánová, tím Komunikácia, dm drogerie markt a pokračuje: „hovorí. V rámci dvojdňového prezenčného workshopu Spoločný deň, ktorý je každoročne určený pre prvákov z celého Slovenska, mali možnosť zoznámiť sa navzájom a pracovať v skupinách. Ďalšia časť dualistov spolupracujúca na tvorbe instagramového profilu @dm_dual sa pod vedením stážistov počas roka učí ako pripraviť kontent pre sociálne siete, ako komunikovať s influencermi, napísať dobrý článok pre študentský časopis, ako urobiť dobré fotky a všetko, čo súvisí s prezentáciou značky dm. Okrem bežných pracovných povinností v rámci praxe majú študenti možnosť pomáhať aj pri príprave rôznych interných podujatí alebo eventov pre verejnosť ako napríklad dm ženský beh. Okrem toho, že si zabehali, tak získali cenné skúsenosti z oblasti produkcie či marketingu.V školskom roku 2023/2024 pokračujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození na projekte, ktorého cieľom je zapojenie mladých ľudí z marginalizovaných skupín do duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Prostredníctvom neho pomáha žiakom vyrovnávať sociálne rozdiely a tak vytvárať predpoklady na úspešné zvládnutie štúdia na strednej škole a následnej integrácie do bežného života.Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk