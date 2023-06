S. Ermotti: Credit Suisse už opustila približne desatina zamestnancov

Zürich 12. júna (TASR) - Už pred prevzatím švajčiarskej banky Credit Suisse jej väčším rivalom UBS odišla z Credit Suisse približne desatina zamestnancov. Povedal to v pondelok šéf UBS Sergio Ermotti, niekoľko hodín po tom, ako banka UBS informovala o dokončení akvizície svojho konkurenta. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Je to pravda. Zhruba 10 % zamestnancov opustilo Credit Suisse v posledných mesiacoch pred jej prevzatím," povedal Ermotti v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas a televíziu SRF.



Niekoľko hodín predtým UBS zverejnila, že oficiálne dokončila prevzatie Credit Suisse, ktoré sprostredkovala vláda. Vznikla tak obrovská banka so súvahou 1,6 bilióna USD (1,48 bilióna eur) a obrovskou silou v oblasti správy majetku. "Dokončili sme právne prevzatie Credit Suisse," uvádza sa vo vyhlásení banky, v ktorom fúziu označila za "začiatok novej historickej kapitoly".



Obidve banky spoločne zamestnávajú 120.000 ľudí po celom svete. UBS však medzitým uviedla, že zredukuje počet pracovných miest, aby využila synergie a znížila náklady.



(1 EUR = 1,078 USD)