Šéf UBS varoval pred bolestivými škrtmi po prevzatí Credit Suisse

Bern 2. júna (TASR) - Šéf švajčiarskej banky UBS Sergio Ermotti varoval pred bolestivými rozhodnutiami v súvislosti s redukciou počtu pracovných miest po prevzatí konkurenčnej banky Credit Suisse. Dokončenie prevzatia sa očakáva v najbližšom období. Informovala o tom agentúra Reuters.



"V krátkodobom horizonte nebudeme schopní poskytnúť každému pracovnú príležitosť. Súčasťou tohto príbehu sú aj synergie," povedal Ermotti v piatok na finančnej konferencii v Berne. "Budeme sa musieť vážne pozrieť na náklady inštitúcií samostatne, aj po ich zlúčení, a z toho vyjsť tak, aby výsledok bol udržateľný," dodal s tým, že "to bude bolestivé".



Najväčšia švajčiarska banka prevzala po dohode s vládou menšieho rivala Credit Suisse, ktorý sa v marci dostal do problémov. UBS v minulých dňoch dala najavo, že dokončenie procesu prevzatia Credit Suisse očakáva čoskoro. Ermotti v tejto súvislosti v piatok dodal, že dúfa, že by sa tak mohlo stať už v najbližších dňoch.