Š. Eštok: Koalícia sa pri konsolidácii zasekla na výdavkoch na obranu

Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pred výjazdovým rokovaním vlády SR v stredu 27. augusta 2025 v Senici. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Uviedol to pred výjazdovým rokovaním vlády v Senici minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Senica 27. augusta (TASR) - Koalícia sa pri návrhu konsolidácie na koaličnej rade zasekla na vyšších výdavkov o 150 miliónov eur na obranu. Uviedol to pred výjazdovým rokovaním vlády v Senici minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Každý jeden rezort je pripravený na šetrenie. Mali sme koaličnú radu v pondelok (25. 8.), budeme pokračovať zajtra (vo štvrtok 28. 8., pozn. TASR). Sme, bohužiaľ, zaseknutí na tom, aby každý jeden rezort šetril, prinášal úspory. Ak hovoríme o každom rezorte, tak sa nemôže stať, že budeme šetriť na zdravotníctve, školstve, sociálnych veciach, ale na zbrojenie budeme dávať o 150 miliónov eur navyše,“ spresnil.

S týmto mám ako predseda Hlasu zásadný problém a budeme proti tomu. Som za úspory na každom jednom rezorte, ale úspory nevyzerajú tak, že na zbrojenie pôjde navyše 150 miliónov eur,“ zdôraznil predseda strany Hlas-SD.

Podľa slov ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) sa v rezorte spravodlivosti bude veľmi ťažko konsolidovať, pretože 98 % výdavkov v rezorte je obligatórnych (povinných, pozn. TASR). „Nejaké opatrenia však budeme musieť prijať,“ dodal Susko.
