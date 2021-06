Š. Holý odmieta vyjadrenia Klubu 500 k stavebnej legislatíve

Bratislava 16. júna (TASR) - Podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina) zásadne odmieta vyjadrenia Klubu 500 k stavebnej legislatíve. Uviedla to pre TASR Iveta Homolová z kancelárie podpredsedu vlády SR.



"Je naozaj smutné, že predstavitelia Klubu 500 iba produkujú vyhlásenia, kde útočia a uvádzajú nepravdivé informácie, ktoré spochybňujú celý proces. Obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku sú vymyslené, a preto ich zásadne odmietame," spresnila Homolová.



Návrh legislatívy podľa nej predpokladá transparentnejšie a hlavne kratšie procesy. S návrhom zákona sa navrhuje aj nový finančný model, ktorý v sebe zahŕňa aj poplatky za služby informačného systému. Tieto poplatky budú uvedené vo vyhláške, ktorá bude mať vlastný legislatívny proces.



Odborná diskusia k výške poplatkov podľa Homolovej stále pokračuje a jej cieľom je, aby ani pri zohľadnení navrhovaných benefitov nebola výška spoplatnenia neprimeraná alebo taká, ktorá by tvorila prekážku vo výstavbe.



"Všetkými pripomienkami k systému financovania sa zaoberáme a budeme v nich hľadať najvhodnejšie kompromisné riešenia, ktoré nebudú znamenať neprimerané zvýšenie nákladov stavebníkov, a to aj v kontexte ostatných nákladov, ktoré stavebníkovi vznikajú v zmysle zákonných povinností," informovala Homolová.



Dodala, že založenie nového úradu umožňuje vznik špecializovanej štátnej správy, ktorá má nahradiť dnešný nefunkčný systém. Zo strany Klubu 500 ide podľa nej o zásadné nepochopenie problematiky samotnej, keďže obava, že by samosprávy posudzovali to, čo úrad schváli, nevychádza z návrhu zákona a je úplne nepravdivá.



Klub 500 upozornil, že výhrady najväčších slovenských zamestnávateľov týkajúce sa stavebnej legislatívy zostali nevypočuté. Má námietky voči neodôvodnene vysokým poplatkom, ako aj voči vzniku nového úradu pre územné plánovanie a výstavbu, na ktorého činnosť by sa mali skladať obyvatelia a firmy drastickým zvýšením poplatkov.