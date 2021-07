Holý: Slovensko si nemôže dovoliť hazard, ku ktorému vyzýva Via Iuris

Bratislava 20. júla (TASR) – Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) odmietol tvrdenia občianskeho združenia Via Iuris, že návrhy nových zákonov sú mimoriadne nevyvážené, uprednostňujú záujmy developerov pred záujmami verejnosti a verejnými záujmami v území, vrátane ochrany prírody.



Združenie v piatok vicepremiéra vyzvalo, aby znova stiahol z pripomienkového konania legislatívy týkajúce sa stavebníctva a kompletne ich prepracoval.



„Návrhy zákonov nevylučujú verejnosť chrániacu životné prostredie z prípravy územnoplánovacej dokumentácie ani z konaní o posúdení vplyvov povoľovaného stavebného zámeru na životné prostredie,“ uviedol v utorok Holý.



Via Iuris návrhom na stiahnutie stavebného zákona presadzuje podľa Holého viac vlastné záujmy a popularitu a uchyľuje sa až k populizmu. „Všetkým na Slovensku je dnes už jasné, že potrebujeme novú právnu úpravu a zmenu systému,“ uviedol vicepremiér. Slovensko si podľa neho preto nemôže dovoliť hazard, ku ktorému vyzýva Via Iuris.



Holý pripomenul, že Slovensko nelichotivo hodnotí v medzinárodnom porovnaní Svetová banka. Tá v roku 2019 v rebríčku Doing Business zaradila našu krajinu na 146. miesto, a to aj z dôvodu neúmerne zdĺhavých stavebných konaní, ktoré priemerne niekedy trvajú až 300 dní. To má potom vplyv aj na prilákanie významných investícií či výstavbu bytov.



„Je absurdné, aby sme navrhovali a presadzovali to isté, čo dnes nefunguje! Stavebné predpisy sú o veľkých kompromisoch a nemôžeme do bodky vyhovieť všetkým,“ dodal Holý, podľa ktorého je v právnom štáte normálne, že ak nejaká oblasť nefunguje, tak sa musí zlepšiť aj jej právne prostredie.



„Neznamená to ale, že sú nevyvážene uprednostňovaní developeri, ktorí nedodržiavajú pravidlá, nespĺňajú podmienky záväzných stanovísk, vrátane podmienok z územného plánovania,“ dodal Holý.