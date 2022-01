Š. Holý: Vláda hlasovala za nové stavebné zákony jednohlasne

Bratislava 13. januára (TASR) - Vláda SR hlasovala za nové stavebné zákony jednohlasne. Pre TASR to uviedol podpredseda vlády SR Štefan Holý (Sme rodina) v reakcii na kritiku predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Petra Kremského (OĽANO). Ten nazval stavebný zákon "chaotickým nedorobkom".



"Áno, za nové stavebné zákony hlasovali všetci členovia vlády jednohlasne, aj premiér Eduard Heger (OĽANO), aj minister financií Igor Matovič (OĽANO), aj všetci ostatní ministri z OĽANO. Odporúčal by som pánovi Kremskému nemaskovať svoju neodbornosť a vytĺkanie politických bodov lacným populizmom na Facebooku a minimálne si urobiť domácu úlohu v sledovaní legislatívneho procesu," konštatoval Holý.



Podľa neho nie je jednohlasný súhlas vlády náhodou. Pokračoval, že nové stavebné zákony skoncujú s dodatočnou legalizáciou čiernych stavieb a zjednodušia povoľovací proces pre bežných obyvateľov.



"Podoba zákonov je výsledkom mnohomesačného procesu a desiatok stretnutí s relevantnými odborníkmi. Preto tieto zmeny získali podporu. Neúprosné teda bude, keď budú musieť niektorí kritici vysvetľovať, prečo im vadí koniec čiernych stavieb, či prečo chcú brániť súčasné zdĺhavé a neprehľadné povoľovacie konanie," dodal Holý.



Kremský kritizoval, že ide o zákon, ktorý si presadili oligarchovia, ktorí sú za veľkými developerskými projektmi. "Ani po určitých úpravách, na ktoré sme spolu s kolegami poslancami za OĽANO už vyše roka tlačili, by nebol pomocou, ale zabijakom občianskej výstavby na Slovensku. Pomohol by len veľkým investorom, aj to zrejme len niektorým," komentoval Kremský.