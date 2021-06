Š. Holý: Zákon o verejnom obstarávaní spĺňa všetky očakávané parametre

Bratislava 30. júna (TASR) – Novela zákona o verejnom obstarávaní zrýchli proces verejného obstarávania a tiež výrazne zvýši jeho transparentnosť. Spĺňa tak všetky očakávané parametre, povedal v stredu po rokovaní vlády vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina), ktorý spolu s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom novelu zákona na rokovaní vlády predložil.



„Veľmi chcem oceniť mojich kolegov, ktorí za posledných pár týždňov až mesiacov toho veľa nenaspali. Na druhú stranu bola veľmi konštruktívne debata s Úradom pre verejné obstarávanie, čoho výsledkom je podľa mňa jeden vynikajúci zákon, na ktorý môžeme byť všetci spolu hrdí,“ povedal Holý.



Vicepremiér zdôraznil, že napríklad dodávateľov stavby pri podlimitných zákazkách do 5,3 milióna eur bude možné vysúťažiť do šiestich týždňov. „To sú procesy, ktoré dnes nezriedka trvajú celé mesiace,“ porovnal Holý.



Transparentnosť verejných obstarávaní okrem iného zaistí aj povinné zverejňovanie zmlúv a prieskumov trhu už od sumy 10.000 eur. „Hlavné parametre, ktoré sme my od toho očakávali, sú naplnené. Všetky politické priority, ktoré mali jednotlivé politické strany, sú takisto splnené, takže ja za seba môžem povedať, že tento zákon je spravený tak, že vyhrali obstarávatelia aj dodávatelia,“ dodal Holý.