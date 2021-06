Holý: Zákony upravujúce výstavbu pôjdu do pripomienkového konania

Bratislava 23. júna (TASR) - Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) sa rozhodol, že návrh zákona o územnom plánovaní aj návrh zákona o výstavbe pôjde do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Informovala o tom jeho kancelária v stredu. Úlohou opakovaného MPK je podľa vicepremiéra informovať o zapracovaných legislatívnych úpravách a pripomienkach.



Holý zdôraznil, že návrhy zákonov sa systémovo nemenia, sú v nich len zapracované úpravy od viacerých subjektov. „Cieľom je, aby sa mohli všetci oboznámiť s upravenými návrhmi detailne aj v rámci opakovaného MPK," vysvetlil vicepremiér. Predpokladané spustenie opakovaného MPK je začiatkom júla tohto roka.



Partnerom so záujmom o konštruktívnu debatu bolo toto rozhodnutie komunikované v rámci rozporových konaní od 14. júna, potvrdila kancelária podpredsedu vlády.



„Dnešný stavebný zákon je previazaný s veľkým množstvom právnych predpisov a otvára veľa dvier, za ktorými sú roky neriešené problémy a notoricky známe právne situácie," poznamenal Holý na margo návrhu zákonov.



Ak by sa niečo v politickej praxi mohlo, či malo, volať zlepenec, tak by to mal podľa neho byť aktuálny stavebný zákon. Jeho základy totiž siahajú do roku 1976 a bol desiatky ráz novelizovaný, opravovaný či zliepaný. „Vyhovuje len byrokratom a ohýbačom pravidiel," okomentoval Holý.



Nové predpisy, ktoré sa aktuálne schvaľujú, majú podľa neho ambíciu byť výrazne lepšie ako stav, ktorý je na Slovensku v súčasnosti. Nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe musia byť podľa vicepremiéra jednoducho nadčasové.



„Na Úrad vlády SR prichádzajú desiatky podnetov od obyčajných občanov, ale aj podnikateľov, ktorí jednoducho nedokážu brániť svoje práva a často nedokážu splniť až absurdné podmienky ukladané stavebnými úradmi," poznamenal Holý.



Jedným z dôsledkov je podľa neho takmer až nedostupnosť bývania, ale aj nezmyselná výstavba v Demänovskej doline.