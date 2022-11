S. Jaishankar: India bude naďalej nakupovať ruskú ropu

Naí Dillí 8. novembra (TASR) - India bude aj naďalej nakupovať ruskú ropu, keďže tieto nákupy sú pre krajinu ekonomicky výhodné. Povedal to v utorok po stretnutí so svojím ruským náprotivkom indický minister zahraničných vecí Subrahmanyam Jaishankar. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po invázii Ruska na Ukrajinu koncom februára sa India stala druhým najväčším dovozcom ruskej ropy, hneď po Číne. Rafinérie v obidvoch krajinách využívajú nižšie ceny ruskej komodity, keďže západné štáty na ruské produkty uvalili sankcie a Rusko ponúka svoju ropu pre Áziu v zľave. India, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy na svete a tradičným spojencom Ruska, priamo ruskú inváziu, ktorú Moskva označuje za "špeciálnu vojenskú operáciu," neodsúdila. Naopak, utorkové stretnutie je už piatym v tomto roku medzi Jaishankarom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.



"Je našou základnou povinnosťou zabezpečiť pre indických spotrebiteľov čo najlepší prístup a za čo najlepších podmienok na medzinárodné trhy s ropou a plynom," povedal indický minister. Ako dodal, ukázalo sa, že rusko-indické vzťahy sú z tohto pohľadu výhodné pre obe strany a ak je niečo pre krajinu výhodné, nie je dôvod od toho ustupovať.



Jaishankar to vyhlásil zhruba mesiac pred tým, než USA a ďalšie štáty zoskupenia siedmich najväčších ekonomík G7 zavedú cenový strop na ruskú ropu. O tejto téme plánuje rokovať s indickou vládou aj americká ministerka financií Janet Yellenová, ktorá tento týždeň navštívi Indiu. Ako uviedla, zo zavedenia cenového stropu na ropu z Ruska vyťaží aj Naí Dillí.