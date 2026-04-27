Š. Kišš: Minister financií konsolidáciou dosiahol zníženie ratingu SR
Odmietol tiež tvrdenia Kamenického, že zníženie ratingu nebude mať na Slovensko žiadny vplyv.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po troch kolách konsolidácie dosiahol akurát zníženie ratingu Slovenska, ku ktorému pristúpila v piatok (24. 4.) agentúra Standard & Poor´s (S&P). Poukázal na to v pondelok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec opozičného PS a člen finančného výboru Štefan Kišš.
„Takto nekompetentného a politicky slabého ministra financií sme tu ešte nemali, a to sme tu už mali kade koho za ministra financií. Dosiahol možno svetový rekord, že po troch kolách takzvanej konsolidácie dosiahol vlastne ešte zníženie ratingu. Pôvodne bol plán opačný,“ vyhlásil.
Odmietol tiež tvrdenia Kamenického, že zníženie ratingu nebude mať na Slovensko žiadny vplyv. „Aj prvák na vysokej škole vie, že zníženie ratingu znamená dodatočné stámilióny na obsluhu dlhu, že to znamená vyháňanie investorov. Minister financií nevie ani to, čo vie každý prvák na vysokej škole,“ konštatoval Kišš.
Na tlačovej konferencii v pondelok minister financií zdôraznil, že finančné trhy vo svojom hodnotení väčšinou predbiehajú ratingové agentúry. Preto ich očakávané zníženie ratingu Slovenska agentúrou S&P neprekvapilo, nič zásadné sa nezmenilo a slovenské štátne dlhopisy sa na trhoch obchodujú za podobných podmienok ako doteraz. Kamenický tiež opätovne odmietol kritiku opozície o zlej rozpočtovej politike súčasnej vlády.
„Takto nekompetentného a politicky slabého ministra financií sme tu ešte nemali, a to sme tu už mali kade koho za ministra financií. Dosiahol možno svetový rekord, že po troch kolách takzvanej konsolidácie dosiahol vlastne ešte zníženie ratingu. Pôvodne bol plán opačný,“ vyhlásil.
Odmietol tiež tvrdenia Kamenického, že zníženie ratingu nebude mať na Slovensko žiadny vplyv. „Aj prvák na vysokej škole vie, že zníženie ratingu znamená dodatočné stámilióny na obsluhu dlhu, že to znamená vyháňanie investorov. Minister financií nevie ani to, čo vie každý prvák na vysokej škole,“ konštatoval Kišš.
Na tlačovej konferencii v pondelok minister financií zdôraznil, že finančné trhy vo svojom hodnotení väčšinou predbiehajú ratingové agentúry. Preto ich očakávané zníženie ratingu Slovenska agentúrou S&P neprekvapilo, nič zásadné sa nezmenilo a slovenské štátne dlhopisy sa na trhoch obchodujú za podobných podmienok ako doteraz. Kamenický tiež opätovne odmietol kritiku opozície o zlej rozpočtovej politike súčasnej vlády.