Kišš odchádza z post šéfa Útvaru hodnoty za peniaze, ide do politiky

Bratislava 3. novembra (TASR) – Riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš odchádza z Ministerstva financií (MF) SR. Jeho kroky vedú do politiky. Vedením ÚHP bude na najbližšie obdobie poverený dlhoročný analytik a doterajší riaditeľ Investičnej autority Martin Haluš. TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu financií.



Kišš skonštatoval, že z ÚHP sa za šesť rokov fungovania podarilo vybudovať etablovanú inštitúciu. Aj preto sa mu neodchádza ľahko. "Moje kroky vedú do politiky, čo sa už nezlučuje s mojou terajšou funkciou. Vo svojej ďalšej kariére však ostanem verný verejnému záujmu a budem naďalej presadzovať princípy hodnoty za peniaze," zdôraznil.



Na rezort financií nastúpil Kišš v roku 2005 ako analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP). Od roku 2007 viedol odbor štrukturálnych a verejných politík a v rokoch 2014 až 2015 pracoval ako zástupca ministerstva na Stálom zastúpení Európskej únie v Bruseli. V roku 2016 sa vrátil na Slovensko, aby založil Útvar hodnoty za peniaze.



Ministerstvo financií sa poďakovalo Kiššovi za roky konštruktívnej a kvalitnej práce v štátnej službe. "Verím, že know-how ministerstva financií bude naďalej šíriť vo verejnom priestore aj po svojom odchode," poznamenal štátny tajomník MF Marcel Klimek. Poukázal na to, že vláda výrazne posilnila mandát ÚHP. "Som presvedčený, že pod vedením Martina Haluša bude ÚHP rovnako rešpektovanou jednotkou a kvalitatívnym lídrom, ako to bolo v prípade jeho predchodcu," dodal Klimek.



Haluš začínal svoju kariéru na IFP. V roku 2016 založil Inštitút environmentálnej politiky, analytickú jednotku na ministerstve životného prostredia, ktorú viedol päť rokov. Od roku 2021 pôsobí ako riaditeľ Investičnej autority na ÚHP. Skonštatoval, že riadenie ÚHP je preňho výzva a zároveň príležitosť. Uvedomuje si však aj zodpovednosť, ktorú táto pozícia prináša. "Mojím hlavným cieľom je chrániť verejný záujem tak, ako to bolo doteraz. Rovnako verím, že sa bude ÚHP aj pod mojím vedením posúvať kvalitatívne dopredu," priblížil poverený riaditeľ ÚHP Haluš.



ÚHP podľa rezortu financií len vlani vypracoval 250 hodnotení či porovnaní od ciest, diaľnic, nemocníc až po rekonštrukcie budov. Za posledné tri roky zhodnotil investičné projekty za 11 miliárd eur a navrhol úsporu za takmer dve miliardy eur.