Š. Kišš: Prioritami by mali byť kvalitná príprava projektov a zdroje

Bratislava 10. marca (TASR) - Prioritami Slovenska by malo byť budovanie zdravých základov štátnych fondov a firiem, čerpanie reálnych zdrojov a dobrá príprava projektov. Presvedčený je o tom riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš, ktorý označil pondelkové (9. 3.) stretnutie lídrov budúcej vládnej koalície s ekonomickými expertmi za konštruktívne.



"Je super, že politici stoja o kritické zhodnotenie ich nápadov, nechajú si poradiť a chcú presadiť dobré riešenia," uviedol na sociálnej sieti Kišš. Otázka preradenia niektorých podnikov, ako Národnej diaľničnej spoločnosti, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko a Štátneho fondu rozvoja, mimo okruhu verejných financií je však podľa neho otázkou pre Eurostat. "Je málo pravdepodobné, že sa to podarí. Ale čo je dôležitejšie, považujem to za zástupnú otázku. Skutočné priority sú niekde inde," myslí si Kišš.



Upozornil na to, že Slovensko má modernizačný dlh, ktorý musí zmazať. "Preto sme sa na stretnutí venovali aj problémom určovania priorít investičných projektov, zjednodušeniu projektovej prípravy a zmene biznis modelu štátnych firiem smerom k výsledkovo orientovanému správaniu," priblížil Kišš.



Okrem toho sa na Slovensku v priemere ročne neminie jedna miliarda eur, teda 40 % plánovaného investičného rozpočtu. "Máme neporiadok v projektovej príprave. Ročne investujeme do dopravy zhruba 900 miliónov eur. Doteraz nemáme rozdelené všetky eurofondy z obdobia 2014 až 2020, v doprave zostáva minimálne 700 miliónov eur," vyčíslil Kišš. Okrem toho sa od roku 2021 začína nové obdobie, v ktorom bude tiež alokácia na dopravu. "Bolo by dobré, aby sa nám na rozdiel od minulosti tieto peniaze od začiatku darilo využívať," myslí si Kišš.



Slovensko by sa tiež malo zaoberať prípravou konkrétnych projektov. "Zmysluplné verejné investície buď nie sú pripravené, alebo sú na stole drahé, neefektívne projekty. Tých naozaj dobrých investičných projektov, ktoré môže Slovensko spustiť do dvoch až štyroch rokov, je veľmi málo, za 1,4 miliardy eur," dodal Kišš.