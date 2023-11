Š. Kišš: Riešenie hypoték nás môže stáť stovky miliónov eur

Bratislava 8. novembra (TASR) - Bonifikácia aj 1 % výšky hypotekárneho úveru by podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) stála štát cez 400 miliónov eur ročne. Je to zhruba cena jednej stredne veľkej nemocnice. Upozornil na to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Kišš (PS).



Reagoval tak na tému pomoci s rastúcimi splátkami za hypotéky, ktorú v stredu riešila vláda. Vzala na vedomie informatívny materiál ministerstva financií, jeho znenie zatiaľ nebolo zverejnené. O bonifikácii úrokov hypoték dlhodobo hovorí najsilnejšia vládna strana Smer-SD.



"Zaplatiť taký vysoký účet by pravdepodobne nepomohol ani bankový odvod. V takom prípade by sa na zvyšok skladali daňovníci, vrátane tých, ktorí sami nehnuteľnosť nevlastnia. Toto neznie ako spravodlivosť a sociálna solidarita," vyhlásil Kišš.



Pripomenul, že riziko nesplácania úverov sa podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) týka len približne 1 %, teda 3500 hypoték. To sa nevymyká dlhodobému trendu. Naopak, podiel nesplácaných úverov je najnižšie za ostatných 20 rokov. "Obzvlášť v situácii, kedy si musíme opatrne vyberať, na čo budeme míňať, je takýto návrh neprijateľný," doplnil poslanec.



Vláda chce v tejto chvíli vyriešiť pomoc s drahými hypotékami pre končiaci sa rok 2023, pravdepodobne formou daňovej úľavy. Dlhodobejšie riešenie, ktorého súčasťou majú byť aj banky, by sa malo prijímať v budúcom roku. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).