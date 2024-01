Š. Kišš: RRZ potvrdila, že vláda rozpočtom na tento rok porušila zákon

Bratislava 26. januára (TASR) - Štátnym rozpočtom bez výdavkových limitov vláda porušila zákon a zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií. V reakcii na v piatok zverejnené hodnotenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na to upozornil opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Kišš (Progresívne Slovensko) s tým, že pred zásadnými rizikami rozpočtu varoval už pri jeho prijímaní.



"Vláda nekonsoliduje verejné financie. Nehovoríme to len my alebo RRZ, hovoria to všetky inštitúcie - aj Národná banka Slovenska a Európska komisia. Vláda Roberta Fica a jeho minister financií Ladislav Kamenický (obidvaja Smer-SD) neukazujú žiadnu ambíciu zachrániť naše verejné financie pred bankrotom," vyhlásil Kišš.



Pripomenul hodnotenie RRZ, že rozpočet na rok 2024 nekonsoliduje a deklarované zníženie deficitu o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) je nerealistické. Navyše v ňom chýbajú trvalé opatrenia, ktoré by znížili deficit z očakávaných 5,7 % HDP v minulom roku na 5,2 % HDP v tomto roku. Bez dodatočných opatrení deficit podľa RRZ dokonca narastie na 6,1 % HDP.



Ciele vlády pre roky 2025 a 2026 nie sú v rozpočte podporené opatreniami, a teda nie sú kryté. "Výsledkom je, že vláda konsolidáciu len predstiera a zadlžuje na generácie dopredu. Ak vláda neprijme ozdravné opatrenia, nestabilizuje verejné financie, tak nás vopred oberá o peniaze na vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok, financovanie školstva či zdravotníctva. Rozpočet v podaní Ficovho kabinetu neprináša rozvoj, ale neistú budúcnosť pre všetkých na Slovensku," dodal Kišš.



Ako v piatok na tlačovej konferencii informoval predseda RRZ Ján Tóth, rozpočet na tento rok zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií. Nebol totiž zostavený v súlade s výdavkovými limitmi, ktoré by udržateľnosť zlepšovali tempom 0,5 % HDP ročne.