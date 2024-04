Š. Kišš: Vláda o rozvrate financií klame a ponúka chaos

Bratislava 8. apríla (TASR) - Vláda pristupuje k verejným financiám nezodpovedne a chaoticky. Uviedol to člen Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) po pondelkovom tzv. kontrolnom dni na ministerstve financií (MF).



"Fico síce priznal, že potrebujeme nájsť úsporné opatrenia vo výške 1,4 miliardy eur, no to, čo dnes navrhli, je absolútne nedostatočné. Zvýšenie dane z tabaku prinesie len zlomok potrebných úspor a snaha zoštíhliť štátnu správu o 30 % je podľa samotného Fica len jeho návrh, bez akýchkoľvek podrobností či plánu realizácie. Je tiež zaujímavé, že potrebu konsolidovať v sebe naraz objavil hneď po prezidentských voľbách," povedal opozičný poslanec.



Kišš vyzýva vládu, aby sa ku konsolidácii postavila zodpovedne. "Dnes si požičiavame najdrahšie v celej eurozóne a ak sa to má zmeniť, investori potrebujú vidieť dôveryhodný plán konsolidácie. Takéto chaotické tlačovky, plné klamlivých výhovoriek na predošlé vlády, preto v tomto kontexte vyznievajú veľmi nešťastne. Vláda by mala prestať vyplakávať a prijať zodpovednosť, ktorú dostala od ľudí vo voľbách," zdôraznil.



Za smiešne označil poslanec PS tvrdenia premiéra i ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), že opatrenia vlády viedli k zníženiu cien potravín. "Tempo rastu cien klesá len kvôli externým faktorom, potravinová aj celková inflácia klesla na celom svete. Vláda nespravila nič a oproti susedom naďalej nakupujeme relatívne draho, najmä chlieb či vajcia. Podľa Národnej banky Slovenska navyše budú ceny potravín v budúcnosti znova rásť," uzavrel Kišš.



Slovensko čaká budúci rok konsolidácia verejných financií na úrovni 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 1,4 miliardy eur. Po kontrolnom dni na MF to potvrdili Fico a Kamenický. Prvými opatreniami, na ktorých je dohoda vo vládnej koalícii, je zdanenie tabakových výrobkov a sladených nápojov. V roku 2025 by mali priniesť rozpočtu 100 miliónov eur. O ďalších opatreniach bude ešte rokovať koaličná rada. Premiér navrhuje aj výrazné zníženie počtu zamestnancov v štátnej správe, na čom však ešte nie je politická dohoda.