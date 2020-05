S. Kurz: Taliansko je zadlžené, jedinou šancou je získať pomoc od EÚ

Viedeň 12. mája (TASR) - Taliansko je také zaťažené dlhmi, že jeho jedinou šancou je získať pomoc od Európskej únie (EÚ). Uviedol to rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



Talianska ekonomika je "chronicky slabá", roky zaostáva za partnermi v eurozóne a smerovala k recesii ešte predtým, ako vypukla pandémia nového koronavírusu. Európska komisia vo svojej najnovšej prognóze predpovedá Taliansku pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku o 9,5 % a nárast dlhu na takmer 160 % HDP.



Taliansko sa spolu s Francúzskom a Španielskom snažilo presadiť spoločné európske dlhopisy, ale narazilo na odpor Nemecka, Holandska a Rakúska.



"Bez pomoci EÚ a krajín, ako je Rakúsko, túto situáciu nedokážu zvládnuť," uviedol 33-ročný rakúsky kancelár v rozhovore pre agentúru Bloomberg. "Ale nemyslím si, že myšlienka spoločného dlhu je tou správnou odpoveďou," doplnil.



Kurz, ktorý bol "vychádzajúcou hviezdou" v Európe už pred tzv. koronakrízou, úspešne previedol Rakúsko epidémiou. Rýchlo uzavrel hranice a zaviedol prísne blokády. Rýchla reakcia pomohla krajine stať sa jedným z prvých štátov v rámci EÚ, ktoré začali so zmierňovaním blokád. Rakúsko otvorilo malé obchody a hobymarkety už 14. apríla.



Taliansko je de facto závislé od nákupu dlhopisov z eurozóny Európskou centrálnou bankou (ECB), čo mu pomáha udržať náklady na pôžičky pod kontrolou. Rozštiepená koalícia premiéra Giuseppa Conteho má problémy s prijatím rozsiahleho balíka stimulov aj so zabezpečením, aby sa podniky a domácnosti skutočne dostali k miliardám eur finančnej pomoci.



Kurz síce nesúhlasí so spoločnými dlhopismi, ale zaviazal sa pomôcť Taliansku, pričom poukázal na záchranný fond eurozóny vo výške 500 miliárd eur, ktorý je podľa neho možné v prípade potreby ešte zvýšiť.



"Je nám jasné, že ich chceme podporiť a chceme prejaviť solidaritu," povedal Kurz.



Rakúsko je úzko zviazané s Talianskom, ktoré je jeho druhým najväčším obchodným partnerom po Nemecku a vyváža na Apeninský polostrov drevo, stroje a automobilové komponenty. Zatiaľ čo cestovanie medzi Talianskom a Rakúskom je stále obmedzené, tok tovaru pokračoval aj počas kulminácie nákazy.



Rakúsko si po minuloročnom vyrovnanom rozpočte môže dovoliť požičať peniaze na oživenie hospodárskeho rastu. Krajina plánuje "investície do digitalizácie a do boja proti klimatickým zmenám", uviedol Kurz bez ďalších podrobností o programe. Jeho administratíva tiež pracuje na redukcii daní pre ľudí s nižšími príjmami v rámci druhej fázy stimulov nad rámec 38 miliárd eur, ktoré už boli vyčlenené.



Napriek tomu, že rakúske hospodárstvo je oveľa menšie ako talianske, viedenský plán stimulov je väčší ako súčasný taliansky balík v hodnote 25 miliárd eur.



A hoci rakúska vláda očakáva v budúcom roku 2021 rast ekonomiky, Kurz pripomenul, že návrat na úroveň pred krízou bude pravdepodobne trvať niekoľko rokov.



Kurzova vláda aktuálne rokuje s krajinami ako Nemecko, Taliansko, Maďarsko a Chorvátsko o opätovnom zavedení hraničných priechodov pre pracovníkov, turistov a rodiny. Rakúsky líder uviedol, že dúfa, že sa situácia na hraniciach s Nemeckom normalizuje ešte pred letom.



"Znovuotvorenie hraníc je najdôležitejšie," povedal Kurz. "Potrebujeme jednotný trh EÚ, sme exportne orientovaná krajina a cestovný ruch tiež hrá dôležitú úlohu v našej ekonomike. Takže pre hospodárstvo všeobecne, ale najmä pre cestovný ruch, je otvorenie hraníc veľmi dôležité," dodal.