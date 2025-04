S. Migaľ by mohol podporiť zrušenie alebo úpravu transakčnej dane

Bratislava 6. apríla (TASR) - Ak sa daň z finančných transakcií stane témou diskusie na koaličnej rade, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) je pripravený podporiť jej zrušenie alebo výraznú úpravu. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý plánuje navrhnúť na koaličnej rade zrušenie transakčnej dane a ak neuspeje, bude trvať na jej úpravách.



„My už sme v minulosti mali na túto tému debatu a pokiaľ s touto témou príde na koaličnú radu, tak ja si viem predstaviť, že vo mne nájde partnera na podporu zrušenia alebo nejakej transformácie tej transakčnej dane. A to z jednoduchého dôvodu, som osobne presvedčený o tom, že štát by pri konsolidácii mal v prvom rade hľadať vo svojich výdavkoch a nie rovno skočiť do toho, že bude brať ľuďom,“ vysvetlil Migaľ s tým, že mnoho podnikateľov má s novou daňou, ktorá sa začala platiť od apríla, veľa problémov a nejasností.



Minister podľa vlastných slov vníma „veľkú sekeru“, ktorú zdedila súčasná vláda po tej predchádzajúcej, a teda potrebu konsolidácie verejných financií. Štát by však mal podľa neho v prvom rade šetriť na sebe. Z peňazí, ktoré má k dispozícii, by mal pomáhať nie plošne, ale adresne tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú. „To, že som dnes prítomný ako prísediaci na koaličných radách, mi dáva priestor na to, aby som mohol prísť s vlastným návrhom, ako rekonštruovať tú transakčnú daň. Nehovorím o tom, že ju máme úplne zrušiť,“ doplnil Migaľ.



Ako nový šéf rezortu chce na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR postupne zlepšovať jeho fungovanie, lepšie využiť súčasných zamestnancov, prípadne pritiahnuť nových odborníkov napríklad z oblasti informačných technológií. Eurofondy by sa mali viac posúvať do regiónov a komunikácia so starostami a primátormi by mala byť pružnejšia.



„Považujeme za veľmi potrebné zreformovať v prvom rade čerpanie eurofondov, ktoré je absolútne zlé. Potrebujeme naozaj urobiť veľmi zásadné reformy a už nejaký prvotný audit nám ukázal, kde sú tie najväčšie chyby a trhliny, či už v čerpaní eurofondov, alebo v oblasti informatizácie,“ zhodnotil Migaľ s tým, že na zmenách sa intenzívne pracuje a prvé výsledky by mali byť viditeľné v krátkom čase.