S. Migaľ: Dodávky ropy z Kazachstanu sú pre SR strategickou prioritou
Kazachstan v súčasnosti zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní alternatívnych zdrojov ropy, čím významne prispieva k stabilite zásobovania slovenského trhu.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) rokoval s veľvyslankyňou Kazachstanu na Slovensku Žannou Saginovou o posilnení spolupráce najmä v oblasti zabezpečenia stabilných dodávok ropy pre SR. Hlavnou témou stretnutia bola energetická bezpečnosť Slovenska a diverzifikácia dodávok v situácii, keď dodávky cez ropovod Družba zostávajú prerušené. Na rokovaní sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Kazachstan v súčasnosti zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní alternatívnych zdrojov ropy, čím významne prispieva k stabilite zásobovania slovenského trhu. Obe strany potvrdili záujem o ďalšie prehĺbenie energetického partnerstva, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnosť hospodárstva a ochranu spotrebiteľov.
„Diverzifikácia dodávok ropy je strategickou nevyhnutnosťou. Aktuálna situácia jasne ukazuje, aké dôležité je mať stabilných, spoľahlivých a dôveryhodných partnerov. Kazachstan je jedným z nich a vážime si jeho aktívnu pomoc Slovensku v čase, keď čelíme výpadkom tradičných dodávok. Som pripravený osobne sa angažovať pri hľadaní riešení, ktoré zabezpečia dostatok ropy pre slovenský trh aj do budúcnosti,“ uviedol Migaľ.
Význam spolupráce s Kazachstanom v oblasti energetiky potvrdil aj Hodosy. „Kazachstan sa ukázal ako spoľahlivý partner, ktorý významne prispel k stabilizácii zásobovania ropou po prerušení dodávok cez ropovod Družba. Našou prioritou je pokračovať v budovaní silného energetického partnerstva, ktoré je základom stability slovenského hospodárstva,“ povedal Hodosy.
Veľvyslankyňa Saginová potvrdila pripravenosť Kazachstanu pokračovať v úzkej spolupráci so Slovenskom v oblasti energetiky. „Energetická spolupráca je jedným z pilierov našich vzťahov. Sme pripravení zabezpečovať stabilné dodávky ropy pre Slovensko a rozvíjať naše partnerstvo na základe vzájomnej dôvery a dlhodobej spolupráce,“ poznamenala.
Okrem energetiky sa podľa MIRRI partneri dotkli aj ďalších oblastí spolupráce, najmä digitalizácie, umelej inteligencie (AI) a investícií. Diskutovali o príprave memoranda o spolupráci v oblasti AI, ktoré má vytvoriť rámec pre spoločné projekty v oblasti digitalizácie verejnej správy, dátovej infraštruktúry, kybernetickej bezpečnosti a podpory inovácií. „Digitalizácia a moderné technológie sú dôležitým doplnkom našej spolupráce, no dnes je našou absolútnou prioritou energetická bezpečnosť a stabilné dodávky ropy pre Slovensko,“ doplnil Migaľ.
MIRRI dodalo, že stretnutie potvrdilo spoločný záujem o dlhodobé a stabilné energetické partnerstvo, ktoré má zásadný význam pre bezpečnosť, stabilitu a hospodársky rozvoj SR.
