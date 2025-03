S. Migaľ: Európske financie treba delimitovať priamo až na samosprávy

Bratislava 19. marca (TASR) - Novovymenovaný šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Samuel Migaľ (nominant Smeru-SD) chce eurofondy delimitovať priamo na úroveň samospráv. Zároveň sa plánuje venovať kybernetickej bezpečnosti a podpore aplikovaného výskumu v praxi. Migaľ to uviedol po svojom menovaní prezidentom do funkcie ministra. Eurofondy sa podľa neho musia sústrediť do regiónov, kde je najväčšia miera chudoby.



"Máme tri hlavné piliere, ktoré chceme presadzovať a ktoré chceme robiť. Napríklad po vzore Poľska chceme delimitovať európske financie priamo až na samosprávy, či už sú to mestá alebo obce, ktoré presne vedia pomenovať, kde najviac potrebujú peniaze z eurofondov," spresnil Migaľ.



Rovnako tak sa vo svojich prioritách chce Migaľ venovať kybernetickej bezpečnosti. "Táto krajina nemôže existovať na starých softwaroch bez akejkoľvek ochrany pred vplyvmi zvonku. Rovnako tak potrebujeme chrániť naše deti na školách, aby neboli ohrozované rôznymi kybernetickými útokmi. Zároveň sa chceme venovať napríklad podpore aplikovaného výskumu v praxi," dodal nový minister investícií.



Podľa slov jeho predchodcu na čele MIRRI Richarda Rašiho (Hlas-SD) Migaľ prichádza na rezort, ktorý je "teraz rozbehnutým vlakom". "Je v jeho rukách, v jeho silách a na jeho rozhodnutiach, aby ešte akceleroval jeho činnosť tak, aby MIRRI a celá Slovenská republika bola úspešná," doplnil Raši.