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S. Migaľ: Návrh na odvolanie je trápne opozičné politické divadlo
MIRRI vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu.
Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Aktivita skupiny opozičných poslancov, ktorá podala návrh na odvolanie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý), sa nedá nazvať inak ako lacné a trápne opozičné politické divadlo. Uviedol to Migaľ v reakcii na štvrtkové vyjadrenia opozičných predstaviteľov a ich kritiku postupu okolo portálu Slovensko.sk.
„Čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstaral, a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči. Opoziční poslanci, ako pán (Ján) Hargaš alebo pani (Veronika) Remišová, vy ste nechali na ministerstve informatizácie za sebou hotovú spúšť a celý systém, ústredný portál verejnej správy, doslova v plameňoch,“ odkázal Migaľ. Práve oni by sa mali podľa ministra zodpovedať verejnosti za svoje hospodárenie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, a nie kritizovať tých, ktorí problémy riešia.
MIRRI vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu. „V súvislosti s portálom sa rozhodli odvolávať ministra, ktorý túto zákazku nepodpisuje a nerealizuje, čiže jeho odvolaním nič nevyriešia. Je jasné, že cieľom opozície nie je riešiť problém, pretože si už aj sami uvedomujú, že je kritický stav ústredného portálu verejnej správy neodškriepiteľný. Cieľom je iba spôsobiť chaos a jeho prípadné zlyhanie,“ uviedlo ministerstvo s tým, že túto stratégiu nepovažuje za správnu.
Rezort pripomenul, že odvolávanie iniciuje dvojica bývalých vysokých štátnych úradníkov, a to bývalá ministerka a bývalý štátny tajomník MIRRI, pod ktorých vedením preukázateľne vznikli škody štátu, zanedbala sa údržba a modernizácia portálu Slovensko.sk. Je na nich tiež podaných súhrnne šesť trestných oznámení za podozrenia z množstva trestných činov, vrátane poškodzovania záujmov Európskej únie. Dôsledkom ich pôsobenia je podľa ministerstva už aj prvá korekcia vo výške takmer milióna eur.
„Za extrémne komické považuje rezort kritiku pomalého čerpania eurofondov, keď sa za rok pôsobenia nového vedenia zvýšilo čerpanie z necelých 6 percent na 19 percent a koncoročný míľnik čerpania bol splnený už koncom mája 2026. Ignorovanie a neúcta k faktom a príklon k populizmu je stratégia, s ktorou sa aktuálne vedenie rezortu nechce stotožňovať,“ dodalo MIRRI.
Všetky opozičné strany vo štvrtok informovali, že spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do siedmich dní.
„Čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstaral, a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči. Opoziční poslanci, ako pán (Ján) Hargaš alebo pani (Veronika) Remišová, vy ste nechali na ministerstve informatizácie za sebou hotovú spúšť a celý systém, ústredný portál verejnej správy, doslova v plameňoch,“ odkázal Migaľ. Práve oni by sa mali podľa ministra zodpovedať verejnosti za svoje hospodárenie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, a nie kritizovať tých, ktorí problémy riešia.
MIRRI vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu. „V súvislosti s portálom sa rozhodli odvolávať ministra, ktorý túto zákazku nepodpisuje a nerealizuje, čiže jeho odvolaním nič nevyriešia. Je jasné, že cieľom opozície nie je riešiť problém, pretože si už aj sami uvedomujú, že je kritický stav ústredného portálu verejnej správy neodškriepiteľný. Cieľom je iba spôsobiť chaos a jeho prípadné zlyhanie,“ uviedlo ministerstvo s tým, že túto stratégiu nepovažuje za správnu.
Rezort pripomenul, že odvolávanie iniciuje dvojica bývalých vysokých štátnych úradníkov, a to bývalá ministerka a bývalý štátny tajomník MIRRI, pod ktorých vedením preukázateľne vznikli škody štátu, zanedbala sa údržba a modernizácia portálu Slovensko.sk. Je na nich tiež podaných súhrnne šesť trestných oznámení za podozrenia z množstva trestných činov, vrátane poškodzovania záujmov Európskej únie. Dôsledkom ich pôsobenia je podľa ministerstva už aj prvá korekcia vo výške takmer milióna eur.
„Za extrémne komické považuje rezort kritiku pomalého čerpania eurofondov, keď sa za rok pôsobenia nového vedenia zvýšilo čerpanie z necelých 6 percent na 19 percent a koncoročný míľnik čerpania bol splnený už koncom mája 2026. Ignorovanie a neúcta k faktom a príklon k populizmu je stratégia, s ktorou sa aktuálne vedenie rezortu nechce stotožňovať,“ dodalo MIRRI.
Všetky opozičné strany vo štvrtok informovali, že spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do siedmich dní.