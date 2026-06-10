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S. Migaľ: Posudok o portáli Slovensko.sk je faktograficky zlý
Uviedol, že v krátkom čase budú spolu rokovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) so zástupcami Vojenského obranného spravodajstva, SIS a Národného bezpečnostného úradu.
Autor TASR
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Bratislava 10. júna (TASR) - Posudok o funkčnosti Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk, ktorý bol vypustený zo stredajšieho rokovania vládneho kabinetu, je faktograficky zlý. Uviedol to po rokovaní vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
„My sme sa dnes dohodli na tom, ako to tu už bolo otvorené, že posudok, ktorý vypracoval Národný bezpečnostný úrad, pod ktorý sa rovnako podpísala Slovenská informačná služba (SIS) a Vojenské spravodajstvo, rokovať nebudeme. Ja som ten posudok uvidel prvýkrát včera (9. 6.) popoludní, keď mi bol doručený ako ministrovi, ktorý je zodpovedný za informatizáciu v Slovenskej republike. Po veľmi krátkom preštudovaní sme skonštatovali, že tento posudok je faktograficky zlý,“ priblížil.
„Bez ohľadu na to, a snažím sa naozaj odosobniť od možných motívov, prečo bol takýto posudok vypracovaný de facto organizáciami, ktoré aj podľa kompetenčného zákona nemajú právo takýto posudok vykonať a rozporovať nejaké kroky. My sme napriek tomu postupovali od začiatku v súlade s uznesením, ku ktorému nás na našom ministerstve zaviazala vláda. A tak to budeme robiť vždy,“ spresnil.
Uviedol, že v krátkom čase budú spolu rokovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) so zástupcami Vojenského obranného spravodajstva, SIS a Národného bezpečnostného úradu. „Budú sa ďalej rozprávať o tom, aký najlepší postup by bol v prípade obnovy Ústredného portálu verejnej správy. Aký postup zvoliť a ako postupovať, aby peňažné prostriedky, ktoré pôjdu od daňových poplatníkov, boli efektívne a transparentne využité na nákup, či už hardvérového alebo softvérového riešenia v prípade Slovensko.sk,“ dodal Migaľ.
„My sme sa dnes dohodli na tom, ako to tu už bolo otvorené, že posudok, ktorý vypracoval Národný bezpečnostný úrad, pod ktorý sa rovnako podpísala Slovenská informačná služba (SIS) a Vojenské spravodajstvo, rokovať nebudeme. Ja som ten posudok uvidel prvýkrát včera (9. 6.) popoludní, keď mi bol doručený ako ministrovi, ktorý je zodpovedný za informatizáciu v Slovenskej republike. Po veľmi krátkom preštudovaní sme skonštatovali, že tento posudok je faktograficky zlý,“ priblížil.
„Bez ohľadu na to, a snažím sa naozaj odosobniť od možných motívov, prečo bol takýto posudok vypracovaný de facto organizáciami, ktoré aj podľa kompetenčného zákona nemajú právo takýto posudok vykonať a rozporovať nejaké kroky. My sme napriek tomu postupovali od začiatku v súlade s uznesením, ku ktorému nás na našom ministerstve zaviazala vláda. A tak to budeme robiť vždy,“ spresnil.
Uviedol, že v krátkom čase budú spolu rokovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) so zástupcami Vojenského obranného spravodajstva, SIS a Národného bezpečnostného úradu. „Budú sa ďalej rozprávať o tom, aký najlepší postup by bol v prípade obnovy Ústredného portálu verejnej správy. Aký postup zvoliť a ako postupovať, aby peňažné prostriedky, ktoré pôjdu od daňových poplatníkov, boli efektívne a transparentne využité na nákup, či už hardvérového alebo softvérového riešenia v prípade Slovensko.sk,“ dodal Migaľ.