S. Migaľ: Pre nedostatok vody je ohrozená letná sezóna na Domaši

Bratislava 2. júna (TASR) - Letná sezóna na Domaši je pre nedostatok vody ohrozená. V priestoroch vodnej nádrže na východnom Slovensku hrozí taktiež ekologická katastrofa. Hladina vody v nej je totiž o šesť metrov nižšia, ako by mohla byť v prípade rozumných opatrení a nastavení. Uviedol v pondelok na tlačovej konferencii minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).



„Najväčší problém je v tom, že manipulačný poriadok na Domaši nebol prispôsobený tomu, že fabrika, ktorá je na toku Ondavy, a teda pod Domašou, už viac ako rok nefunguje. Ona pre svoje technologické procesy potrebovala vyšší prietok vody,“ vysvetlil Migaľ. Slovenský vodohospodársky podnik mal predložiť nový manipulačný poriadok v roku 2023, v ňom sa však nepočítalo s tým, že priemyselný podnik Bukóza Holding ukončí svoju prevádzku.



Minister menovite vyzval Miroslava Benka, vedúceho odboru životného prostredia Okresného úradu v Prešove, aby vykonal nápravu. Migaľ apeluje na úpravu manipulačného poriadku tak, aby Slovenský vodohospodársky podnik mohol vykonať kroky, vďaka ktorým by sa mohla začať hladina vody opäť zdvíhať.



Benko podľa neho nesie zodpovednosť za vzniknutý stav. „Keďže to spadá pod Ministerstvo vnútra SR, vyzývam ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby v tomto prípade zakročil a dohovoril svojmu štátnemu úradníkovi,“ uzavrel Migaľ.