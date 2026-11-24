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S. Migaľ: Presun nových eurofondov nebol v koalícii dohodnutý
Migaľ vyhlásil, že mu Drucker v utorok ráno zavolal a povedal mu, že si chce zobrať prípravu nového eurofondového obdobia pod seba.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) vo svojom vystúpení v Národnej rade (NR) SR kritizoval zámer presunúť prípravu nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Na takejto zmene nie je podľa neho dohoda vo vládnej koalícii a zároveň je nevykonateľná. Autorstvo tohto nápadu pripísal ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD), ktorý je už dlhšie poverený riadením úradu. Pozmeňujúci návrh predložil v utorok podvečer koaličný poslanec Erik Vlček (Hlas-SD).
Migaľ vyhlásil, že mu Drucker v utorok ráno zavolal a povedal mu, že si chce zobrať prípravu nového eurofondového obdobia pod seba. „Hovorím mu nie, nie je to možné, pretože neexistuje takáto dohoda ani v rámci koalície, neexistuje takáto dohoda medzi nami. Nebavme sa o tom, že tento proces je rozbehnutý a neriadim ho ja ako minister, ktorý je zodpovedný za čerpanie eurofondov,“ konštatoval Migaľ. Pripomenul, že prípravu nových eurofondov riadi splnomocnenec vlády Ladislav Šimko.
„Celý úmysel tohto celého je zachovať si draho platené fleky na pláne obnovy, na úrade podpredsedu vlády tak, aby tento úrad nezanikol, aby sme si mohli zachovať týchto úradníkov v našom krásnom štáte, aby dostávali svoje 8000 až 10.000 platy mesačne,“ vyhlásil Migaľ. Kritizoval aj snahu presadiť takúto zásadnú zmenu ako tzv. prílepok k nesúvisiacemu návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu.
Predložený pozmeňujúci návrh vyvolal množstvo reakcií aj z radov opozície. Kritizovali predovšetkým postup, keď sa zásadná zmena rieši nepriamou novelou cez obsahovo nesúvisiaci zákon.
„Konečne bol predložený zákon, na ktorom bola celospoločenská zhoda, minimálne v tomto pléne, na ktorom rok pracovali odborníci z terénu. A tesne pred tým, ako debata o ňom mohla skončiť, tu priletel od pána ministra, alebo od strany Hlas-SD prílepok, ktorý s tým zákonom vôbec nesúvisí. Riešite tam svoje kompetenčné spory s ďalším členom vlády, ministrom Migaľom. Presne o tomto to je,“ vyhlásila opozičná poslankyňa Tina Gažovičová (PS).
Migaľ vyhlásil, že mu Drucker v utorok ráno zavolal a povedal mu, že si chce zobrať prípravu nového eurofondového obdobia pod seba. „Hovorím mu nie, nie je to možné, pretože neexistuje takáto dohoda ani v rámci koalície, neexistuje takáto dohoda medzi nami. Nebavme sa o tom, že tento proces je rozbehnutý a neriadim ho ja ako minister, ktorý je zodpovedný za čerpanie eurofondov,“ konštatoval Migaľ. Pripomenul, že prípravu nových eurofondov riadi splnomocnenec vlády Ladislav Šimko.
„Celý úmysel tohto celého je zachovať si draho platené fleky na pláne obnovy, na úrade podpredsedu vlády tak, aby tento úrad nezanikol, aby sme si mohli zachovať týchto úradníkov v našom krásnom štáte, aby dostávali svoje 8000 až 10.000 platy mesačne,“ vyhlásil Migaľ. Kritizoval aj snahu presadiť takúto zásadnú zmenu ako tzv. prílepok k nesúvisiacemu návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu.
Predložený pozmeňujúci návrh vyvolal množstvo reakcií aj z radov opozície. Kritizovali predovšetkým postup, keď sa zásadná zmena rieši nepriamou novelou cez obsahovo nesúvisiaci zákon.
„Konečne bol predložený zákon, na ktorom bola celospoločenská zhoda, minimálne v tomto pléne, na ktorom rok pracovali odborníci z terénu. A tesne pred tým, ako debata o ňom mohla skončiť, tu priletel od pána ministra, alebo od strany Hlas-SD prílepok, ktorý s tým zákonom vôbec nesúvisí. Riešite tam svoje kompetenčné spory s ďalším členom vlády, ministrom Migaľom. Presne o tomto to je,“ vyhlásila opozičná poslankyňa Tina Gažovičová (PS).