S. Migaľ: Projekt Digitálni seniori vyškolil viac ako 65.000 seniorov
Minister nevylučuje, že by projekt mohol pokračovať aj po splnení míľnika plánu obnovy.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - V rámci projektu Digitálni seniori bolo na Slovensku vyškolených už viac ako 65.000 seniorov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) v sobotu na tlačovej konferencii uviedol, že do júna majú ambíciu naplniť míľnik z plánu obnovy a dosiahnuť celkovo 100.440 vyškolených seniorov.
„Keď hovorím dnes o tom, že vlak je rozbehnutý, tak to myslím absolútne vážne a my máme naozaj ambíciu do júna 2026 stihnúť vyškoliť ďalších seniorov tak, aby sme naplnili konečné číslo, ktorým je 100.440 seniorov. A preto by som aj týmto spôsobom vyzval ostatných seniorov, nech sa ešte stále hlásia do databázy,“ priblížil Migaľ.
Minister nevylučuje, že by projekt mohol pokračovať aj po splnení míľnika plánu obnovy. „V prípade, ak by bolo seniorov prihlásených aj viac, ako je míľnik celého projektu, uvažujeme do budúcnosti aj nad tým, aby sme v podobnom druhu projektu, možno s iným počiatočným nastavením, ako to bolo pôvodne, ešte na Slovensku pokračovali,“ dodal Migaľ.
Rezort podľa neho zároveň rozšíril kapacity školiteľov a snaží sa optimalizovať miesta školení tak, aby boli dostupnejšie aj pre seniorov z menších obcí. „Rozšírili sme kapacity školiteľov tak, aby sme zvládali školiť dostatočný počet a zároveň sme sa snažili a stále sa snažíme logisticky racionalizovať miesta, kde sa budú vykonávať školenia,“ poznamenal.
Cieľom projektu Digitálni seniori je zvýšiť digitálne kompetencie staršej populácie a zároveň im sprístupniť moderné technológie prostredníctvom odovzdania tabletu a dátového balíka. Podmienkou získania digitálneho zariadenia je úspešné absolvovanie školenia vrátane účasti na prvom a poslednom stretnutí. „Osobne to vnímam možno ako menší nedostatok a poučenie do budúcna, že ak by sa pripravovali podobné projekty v budúcnosti, bolo by dobré, aby seniori s tabletom už vopred pracovali,“ myslí si šéf rezortu informatizácie.
Objasnil, že školenia sú zamerané najmä na základné zručnosti práce s tabletom, ovládanie jeho funkcionalít, používanie aplikácií, napríklad internet bankingu, ako aj na bezpečnosť na internete a ochranu seniorov pred podvodníkmi.
Na prezenčné školenia sa môžu registrovať osoby nad 65 rokov a osoby so zdravotným znevýhodnením vo veku od 18 rokov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na webe www.digitalniseniori.gov.sk/registracia, telefonicky na čísle 02/3580 3080, osobne v regionálnych centrách Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
