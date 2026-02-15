< sekcia Ekonomika
S. Miran: Menová politika v USA je príliš prísna
Autor TASR
Dallas 15. februára (TASR) - Súčasná menová politika americkej centrálnej banky (Fed) je príliš prísna a ohrozuje ekonomický rast USA. Povedal to tento týždeň guvernér Fedu Stephen Miran, ktorý tak znovu vysvetlil, prečo je presvedčený, že úrokové sadzby je potrebné znížiť. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Myslím si, že najväčšie riziko pre ekonomiku je v tom, že podceňujeme súčasnú prísnosť menovej politiky,“ povedal Miran na podujatí dallaského Fedu. Zároveň dodal, že v súvislosti s infláciou problém nevidí.
Jeho postoj k inflácii následne podporili aj neskoršie údaje o vývoji spotrebiteľských cien v USA za mesiac január, ktoré poukázali na najnižšiu medziročnú infláciu od mája minulého roka. V porovnaní s januárom 2025 sa ceny zvýšili o 2,4 %, zatiaľ čo v decembri dosiahla inflácia 2,7 %. Analytici so spomalením inflácie počítali, očakávali však, že bude miernejšie a miera inflácie dosiahne 2,5 %.
Zmiernila sa aj inflácia v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v decembri sa spotrebiteľské ceny oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o 0,3 %, v januári inflácia dosiahla 0,2 %. Aj v tomto prípade bola nižšia, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so zotrvaním inflácie na decembrovej úrovni.
Miran okrem toho dal najavo, že ani s politikou Fedu vychádzať vždy z dostupných ekonomických údajov príliš nesúhlasí. „Ak ste nadmieru závislí od ekonomických údajov, pozeráte sa do minulosti viac, než je potrebné a garantujete tak, že budete vždy pozadu,“ dodal Miran.
Miran okrem toho dal najavo, že ani s politikou Fedu vychádzať vždy z dostupných ekonomických údajov príliš nesúhlasí. „Ak ste nadmieru závislí od ekonomických údajov, pozeráte sa do minulosti viac, než je potrebné a garantujete tak, že budete vždy pozadu,“ dodal Miran.