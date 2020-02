S. Mnuchin neočakáva, že epidémia v Číne ovplyvní prvú fázu dohody

Washington/Rijád 24. februára (TASR) - Americký minister financií Steven Mnuchin neočakáva, že epidémia koronavírusu bude mať významný vplyv na prvú fázu obchodnej dohody USA s Čínou. Aj keď sa to môže zmeniť, nové údaje budú k dispozícii v nasledujúcich týždňoch.



Mnuchin sa v nedeľu (23. 2.) stretol na rokovaniach s rezortnými kolegami zo skupiny G20 v saudskoarabskom Rijáde. V spoločnom vyhlásení uviedli, že budú pozorne sledovať rýchlo sa šíriacu nákazu.



Obavy z pandémie koronavírusu sa zvýšili už pred začiatkom rokovaní v Rijáde v súvislosti s prudkým nárastom nových prípadov v Iráne, Taliansku a Južnej Kórei.



Mnuchin v rozhovore pre agentúry v nedeľu neskoro večer varoval pred unáhlenými závermi o vplyve vírusu na globálnu ekonomiku alebo na rozhodnutia spoločností v otázke dodávateľských reťazcov.



Čína sa teraz sústreďuje na boj s vírusom, ako skonštatoval Mnuchin, podľa ktorého však Washington stále očakáva, že Peking splní svoje záväzky týkajúce sa nákupu ďalších výrobkov a služieb z USA v rámci obchodnej dohody.



"Neočakávam, že to bude mať nejaké následky pre prvú fázu," uviedol. "Je zrejmé, že sa to môže zmeniť s vývojom situácie. V najbližších niekoľkých týždňoch budeme mať všetci lepší odhad, pretože pribúdajú údaje o rozsahu šírenia sa vírusu," povedal.



Mnuchin pripustil, že koronavírus môže tiež oddialiť začatie rokovaní o prehĺbení obchodnej dohody s Pekingom a dosiahnutie druhej fázy dohody, ale dodal, že to ho v tejto chvíli netrápi. Podľa neho, ak USA dosiahnu dohodu s Čínou pred prezidentskými voľbami, bude to skvelé. A ak ju dosiahnu po voľbách, aj to bude skvelé.



Na separátnej tlačovej konferencii uviedol, že koronavírus by mohol mať nejaký krátkodobý vplyv na dodávateľské reťazce.