S nástupom Bidena očakáva Paríž zlepšenie obchodných vzťahov

Paríž 6. novembra (TASR) – V prípade výmeny na poste amerického prezidenta očakáva Francúzsko zlepšenie obchodných vzťahov s USA, ako aj lepšiu spoluprácu na multilaterálnej úrovni. Uviedol to v piatok francúzsky minister obchodu Franck Riester.



„Nepochybujeme o tom, že naše vzťahy sa v prípade nástupu Joea Bidena do funkcie zlepšia," odpovedal Riester na otázku agentúry Reuters, ako vidí budúce vzťahy v prípade, že prezidentské voľby v USA vyhrá Joe Biden. Riester dodal, že očakáva lepšiu spoluprácu aj v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj na multilaterálnej úrovni.



V spore za dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus uvalil súčasný americký prezident Donald Trump dovozné clá na francúzske vína a v spore za digitálnu daň pohrozil vysokými clami na šampanské a francúzsky luxusný tovar. Zároveň pokračoval v izolacionistickej politike známej ako Amerika na prvom mieste.



Bidenov tím však počas prezidentskej kampane dal najavo, že Joe Biden plánuje „ukončiť umelú obchodnú vojnu," ktorú Trump vedie voči Európe. Problém nerovnováhy v obchode s agrokomoditami s Európou však chce riešiť.



Ďalším problémom je francúzska digitálna daň. Paríž minulý rok uvalil na technologické giganty, ako Google, Facebook a ďalšie daň vo výške 3 %, súhlasil však, že výber dane do konca tohto roka pozastaví, aby sa vytvoril priestor na rokovania o dani na medzinárodnej úrovni. Práve pre túto daň Trump hrozil zavedením ďalších vysokých dovozných ciel na viaceré francúzske produkty.



Medzitým krajiny Európskej únie začali s finalizáciou zoznamu amerických výrobkov, na ktoré Brusel plánuje uvaliť clá v súvislosti so sporom EÚ a USA za dotácie pre svojich výrobcov lietadiel. Po tom, ako koncom minulého roka Svetová obchodná organizácia (WTO) rozhodla, že USA môžu zaviesť clá na tovary z EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD (6,32 miliardy eur) pre nezákonné dotácie pre Airbus, v polovici októbra stanovila, že aj EÚ môže zaviesť clá na dovoz tovarov z USA za dotácie pre Boeing, a to v hodnote 4 miliardy USD. Ako Riester povedal, v prípade ciel by boli najzasiahnutejšie letecký sektor a agroprodukty.