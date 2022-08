S odbormi v PPS môže o KZ podľa vedenia jednať ktokoľvek poverený

Detva 31. augusta (TASR) – Kolektívne vyjednávať s odborármi môže za podnik akákoľvek poverená osoba. V reakcii na stanovisko ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne v Detve, podľa ktorého súčasný riaditeľ podniku nie je uvedený v Obchodnom registri SR ako štatutárny orgán spoločnosti a nie je oprávnený podpisovať návrh kolektívnej zmluvy (KZ), to uviedol hovorca PPS Group Ľuboš Schwarzbacher.



"Na základe zákona o kolektívnom vyjednávaní je vyjednávací tím za zamestnávateľa pre kolektívne vyjednávanie, na čele ktorého je hlavný vyjednávač, vymenovaný predstavenstvom spoločnosti a koná na základe plnej moci. Na základe tohto faktu môže začať kolektívne vyjednávanie akákoľvek poverená osoba," informoval.



Ako ďalej uviedol, predstavenstvom spoločnosti bol do vyjednávacieho tímu vymenovaný ako hlavný vyjednávač generálny riaditeľ PPS Group Martin Domiter, čo mu dáva kompetenciu predložiť návrh na plošné zvýšenie platov o mieru inflácie a zachovanie všetkých existujúcich benefitov vyplývajúcich z existujúcej kolektívnej zmluvy. Ako dodal, generálny riaditeľ bude na výzvu ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne, aby vedenie podniku doplnilo všetky náležitosti návrhu KZ, reagovať predložením plnej moci v stanovej lehote.



Ako uplynulý týždeň TASR informovalo vedenie podniku, odborom zaslali návrh obsahu novej KZ, kde by malo byť zakotvené plošné zvýšenie platov o mieru inflácie a zachovanie všetkých existujúcich benefitov. Konkrétny nárast miezd sa má vypočítať podľa jesennej strednodobej predikcie základných makroekonomických ukazovateľov Národnej banky Slovenska.