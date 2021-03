S opatreniami hnutia Sme rodina nebol podľa M. Krajniaka problém

Bratislava 12. marca (TASR) – Päť opatrení, ktorými v stredu (10. 3.) podmienilo hnutie Sme rodina svoje zotrvanie v koalícii, nebol pre koaličných partnerov problém. Povedal to v piatok po rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Hnutie okrem iného navrhlo odklad splátok úverov i jednorazovú sociálnu pomoc ľuďom v rámci tzv. SOS dotácií.



"Podľa mojich informácií, ktoré mám od nášho predsedu Borisa Kollára, s tými našimi požiadavkami tak, ako sme ich dali, nebol problém," povedal Krajniak. "Malo by byť otázkou, ktorý poslanecký návrh, alebo ktorý poslanec. Niektoré sa dajú zrealizovať aj bez zákonných úprav," dodal minister. Diskusia sa podľa neho už vedie iba o detailoch, ako návrhy zrealizovať. Žiadna z koaličných strán navrhované opatrenia nevetovala.



Okrem jednorazovej sociálnej pomoci a odkladu splátok úverov a energií, či odkladu výkonu exekúcií do 30. júna, žiada hnutie aj dofinancovanie kompenzácií v cestovnom ruchu a gastre do výšky sto miliónov eur. Piatou požiadavkou je príspevok vo forme piatich respirátorov na osobu, ľudia by si ich mohli vyzdvihnúť v lekárni.



Niektoré návrhy na príslušné zmeny chce Krajniak vypracovať sám, niektoré ponechá iným rezortom, no nevylúčil ani zmenu legislatívy prostredníctvom poslaneckého návrhu.



Ako príklad minister uviedol moratórium na exekúcie, ktoré platilo v prvej vlne pandémie ochorenia COVID-19. "Tá právna norma existuje. Ide len o to, či sa dá mechanicky zobrať a uplatniť na toto obdobie, alebo ju chceme vylepšiť," dodal Krajniak.