S otázkami ku konsolidácii sa daňovníci môžu obrátiť na call centrum

Bratislava 13. decembra (TASR) - S otázkami ku konsolidačným opatreniam daňovníkom pomôže aj call centrum Finančnej správy (FS) SR. Na webovú stránku pripravujú aj najčastejšie otázky a odpovede k jednotlivým opatreniam, takzvané FAQ. V piatok o tom informoval hovorca FS Daniel Súkup.



Call centrum FS je v pohotovosti a v týchto dňoch už registruje zvýšený počet otázok k téme konsolidácie. Volajúcich napríklad k dani z pridanej hodnoty (DPH) najviac zaujíma, ako správne zaradiť predaj tovaru alebo poskytovanie svojich služieb pod správnu sadzbu DPH. Ľudia sa tiež zaujímajú o to, ako nastaviť registračné pokladnice na nové sadzby.



FS pripomenula, že povinnosť upraviť svoju pokladnicu je výhradne na daňovom subjekte. "Každý daňový subjekt by mal kontaktovať svojho dodávateľa pokladnice a ten mu následne poskytne informácie, ako bude realizovaná úprava. Na trhu je totiž viacero výrobcov a dodávateľov a tento proces sa môže u každého líšiť. Finančná správa komunikovala s výrobcami a dodávateľmi pokladníc a žiaden z nich neuvádzal problémy pri implementácii aktualizácii k novým sadzbám DPH," doplnil Súkup.



Call centrum FS tiež pripravuje na svojej internetovej stránke najčastejšie otázky a odpovede k jednotlivým konsolidačným opatreniam - FAQ. Finančná správa tiež pripomenula, že k DPH už bola zverejnená séria otázok a odpovedí, a to k reštauračným službám, športoviskám a športovým aktivitám či k energiám.